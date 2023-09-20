Привезли с завязанными глазами: в Польше украинец спас гражданина Латвии с инвалидностью

Гражданин Украины заметил, как из автомобиля неизвестные люди вытащили инвалидную коляску, на которой сидел человек без обеих ног.

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В Польше благодаря неравнодушному украинцу спасли человека, которого использовали для попрошайничества. 51-летнего мужчину насильно привезли в чужую страну и заставляли просить деньги возле супермаркетов. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Сейчас в Польше продолжается судебное разбирательство этого дела. Сам инцидент произошел в прошлом году в городе Калиш.

Гражданин Украины шел делать покупки в местный супермаркет Kaufland и случайно заметил, как на парковке из автомобиля BMW люди ромской национальности вытащили инвалидную коляску, на которой сидел человек без обеих ног. На лицо мужчины была натянута шапка, чтобы он ничего не видел. Сняли ее уже непосредственно на парковке.

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Неизвестные показали мужчине куда ехать, а к коляске прикрепили записку с просьбой помочь собрать на протезы.

Украинец выждал удобный момент, подошел к мужчине и расспросил о ситуации, свидетелем которой он стал. Нищий рассказал, что его запугивают и заставляют просить милостыню. Во время разговора гражданин Украины заметил, что за мужчиной на коляске постоянно следили.

Гражданин Украины вызвал на место правоохранителей. Те прибыли в супермаркет вместе с пограничниками. Оказалось, что мужчина на коляске — гражданин Латвии, и его принудительно привезли в Польшу и заставляли попрошайничать.

Правоохранители задержали трех граждан Молдовы — 44-летнюю женщину, 50-летнего и 24-летнего мужчин. Их обвинили в торговле людьми и инкриминировали еще и превращение этих действий в постоянный источник дохода. На месте задержания у них обнаружили около 10 тыс злотых наличными. Всех взяли под временный арест.

Установлено, что на банковский счет "организатора" попрошайничества ежедневно поступало от 1000 злотых. Также известно, что латвийца били, когда тот мало зарабатывал.

В преступлении обвиняют только 50-летнего гражданина Молдовы. Обвиняемому грозит от 3 до 15 лет лишения свободы. Своей вины он не признает.

После завершения процессуальных действий в Польше обвиняемого передадут немецкой стороне, где он разыскивается за аналогичный преступления.

Напомним, что украинка устроилась на птицеферму в Польше и показала ужасы содержания птицы на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Кракове поляк обозвал украинку и ее детей "мусором" и приказывал убираться из Польши.