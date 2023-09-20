Привезли із зав'язаними очима: у Польщі українець врятував громадянина Латвії з інвалідністю

Громадянин України помітив, як з автомобіля невідомі люди витягли інвалідний візок, на якому сидів чоловік без обох ніг.

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У Польщі завдяки небайдужому українцю врятували людину, яку використовували для жебракування. 51-річного чоловіка насильно привезли до чужої країни і змушували просити гроші біля супермаркетів. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Зараз у Польщі триває судовий розгляд цієї справи. Сам інцидент стався минулого року в місті Каліш.

Громадянин України йшов робити покупки до місцевого супермаркету Kaufland і випадково помітив, як на парковці з автомобіля BMW люди ромської національності витягли інвалідний візок, на якому сидів чоловік без обох ніг. На обличчя чоловіка була натягнута шапка, щоб він нічого не бачив. Зняли її вже безпосередньо на парковці.

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Невідомі показали чоловікові куди їхати, а до візка прикріпили записку з проханням допомогти зібрати на протези.

Українець вичекав зручний момент, підійшов до чоловіка і розпитав про ситуацію, свідком якої він став. Жебрак розповів, що його залякують і змушують просити милостиню. Під час розмови громадянин україни помітив, що за чоловіком на візку постійно стежили.

Громадянин України викликав на місце правоохоронців. Ті прибули до супермаркету разом із прикордонниками. Виявилося, що чоловік на візку — громадянин Латвії, і його примусово привезли до Польщі та змушували жебракувати.

Правоохоронці затримали трьох громадян Молдови — 44-річну жінку, 50-річного та 24-річного чоловіків. Їх звинуватили у торгівлі людьми та інкримінували ще й перетворення цих дій на постійне джерело доходу. На місці затримання у них виявили близько 10 тис злотих готівкою. Усіх взяли під тимчасовий арешт.

Встановлено що на банківський рахунок "організатора" жебракування щодня надходило від 1000 злотих. Також відомо, що латвійця били, коли той мало заробляв.

У злочині звинувачуєть лише 50-річного громадянина Молдови. Обвинуваченому загрожує від 3 до 15 років позбавлення волі. Своєї вини він не визнає.

Після завершення процесуальних дій у Польщі звинуваченого передадуть німецькій стороні, де він розшукується за аналогічний злочини.

Нагадаємо, що українка влаштувалася на птахоферму в Польщі і показала жахи утримання птиці на підприємстві.

Раніше повідомлялося, що в Кракові поляк обізвав українку та її дітей "сміттям" і наказував забиратися з Польщі.