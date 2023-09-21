За сговор на аукционах по недрам Антимонопольный комитет оштрафовал компании керамической группы Голден Тайл, — СМИ

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) назначил штрафы компаниям крупной керамической группы за сговор на пяти аукционах Госгеонедр по продаже спецразрешений на пользование месторождениями глин на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает "Цензор.нет".

"Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины 20 сентября 2023 года установила наличие сговора между ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" и ООО "Арт строй сервис", а также — между КП "Полонский завод "Маяк" и ООО "Арт строй сервис" во время их участия в пяти аукционах по предоставлению специальных разрешений на пользование недрами", — говорится на сайте АМКУ.

При рассмотрении дел отделение собрало ряд доказательств, свидетельствующих о наличии согласованного поведения между ответчиками при подготовке и участии в аукционах, в частности: использование ими общего IP-адреса, коммуникация и хозяйственные отношения между упомянутыми компаниями и тому подобное. На ответчиков наложены штрафы на общую сумму 680 000 грн.

Как сообщили в юридической компании Ario Law Firm, которая в интересах общественной организации "Геология Украины" инициировала расследование АМКУ, за каждое нарушение все три компании (участники аукционов) должны уплатить по 68 тыс. грн:

ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров" — 2 штрафа за антиконкурентные согласованные действия в 2 аукционах, то есть 136 тыс. грн;

Коллективное предприятие "Полонский завод "Маяк" — 3 штрафа за антиконкурентные согласованные действия в 3 аукционах, то есть 204 тыс. грн;

ООО "Арт Строй сервис" — 5 штрафов за антиконкурентные согласованные действия в 5 аукционах, то есть 340 тыс. грн.

"Факты сговора, которые мы изложили в нашем адвокатском расследовании для ОО "Геология Украины", подтвердились в ходе расследования Комитетом. Вообще, считаю позицию АМКУ относительно подобного рода дел достаточно последовательной. На наш взгляд, Комитет на сегодня — одно из немногих ведомств, позволяющих восстанавливать справедливость и возвращать принципы конкуренции на аукционы Госгеонедр", — отметил Юлиан Хорунжий, старший партнер Ario Law Firm.

Как писало издание Nadra.info, решения АМКУ относительно антиконкурентных действий на аукционах Госгеонедр уже привели к отмене результатов таких торгов. Суды уже дважды признавали недействительными спецдзоволы, купленные в сговоре.

Всего по информации АМКУ по состоянию на апрель 2023 года, Комитет проверял вероятный сговор между участниками в более 50 аукционах по продаже спецразрешений на пользование недрами.

Напомним, в апреле 2023 года в ОО "Геология Украины" заявили о сговоре на пяти аукционах по продаже спецразрешений на пользование месторождениями глины. Участниками торгов, которые состоялись 6 сентября 2022 года, были ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров", коллективное предприятие "Полонский завод "Маяк" (победители аукционов) и их оппонент ООО "Арт Строй Сервис".

В "Геология Украины" отмечают, что из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции госбюджет мог недополучить миллионы гривен.

В качестве доказательств сговора (связей между участниками, их коммуникации друг с другом) в ОО привели информацию, что все три компании во время подачи заявки и проведения аукционов на Прозорро.Продажи заходили в личный кабинет электронной площадки с общих IP-адресов.

Также IP-адрес, с которого "Арт Строй Сервис" заходил на торги, принадлежит хосту, который является субдоменом домена, где размещен вебсайт ЧАО "Голден гейт бизнес". "Арт Строй Сервис" является подрядчиком строительства комплекса магнитного обогащения шихты полевошпатовой мокрым способом для заказчика — ООО "Майдан-Вильский карьер".

Группа компаний Golden Tile Ceramic Group (производство керамической плитки и добыча глин) объединяет: КП "Полонский завод "Маяк", ЧАО "Майдан-Вильский комбинат огнеупоров", ООО "Майдан-Вильский карьер", ЧАО "Харьковский плиточный завод", ООО "Керамик-Арт", ООО "ПО "Шахтобуд", ООО "Террагрес", ООО "Голден Тайл".

В "Голден Тайл" и в "Арт Буд Сервис" отказались прокомментировать журналистам изложенную информацию о фактах сговора на аукционах.

В свою очередь в Госгеонедра заявили, что установление фактов сговора участников аукционов на пользование недрами не является полномочием Службы.

Зато в АМКУ считают: "вопрос противодействия возникновению таких нарушений лежит в плоскости формирования законодателями и регуляторами таких условий проведения аукционов/конкурсов, которые бы делали невозможным или минимизировали возможности для совершения нарушения".