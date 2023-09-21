За змову на аукціонах по надрам Антимонопольний комітет оштрафував компанії керамічної групи Голден Тайл, - ЗМІ

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) призначив штрафи компаніям великої керамічної групи за змову на п’яти аукціонах Держгеонадр з продажу спецдозволів на користування родовищами глин на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба комітету, передає "Цензор.нет".

"Адміністративна колегія Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 20 вересня 2023 року встановила наявність змови між ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів" та ТОВ "Арт буд сервіс", а також – між КП "Полонський завод "Маяк" та ТОВ "Арт буд сервіс" під час їхньої участі у п’яти аукціонах з надання спеціальних дозволів на користування надрами", – зазначено на сайті АМКУ.

Під час розгляду справ відділення зібрало низку доказів, що свідчать про наявність узгодженої поведінки між відповідачами під час підготовки та участі в аукціонах, зокрема: використання ними спільної ІР-адреси, комунікація та господарські відносини між згаданими компаніями тощо. На відповідачів накладено штрафи на загальну суму 680 000 грн.

Як повідомили в юридичній компанії Ario Law Firm, яка в інтересах громадської організації "Геологія України" ініціювала розслідування АМКУ, за кожне порушення усі три компанії (учасники аукціонів) повинні сплатити по 68 тис. грн:

ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів" – 2 штрафи за антиконкурентні узгоджені дії у 2 аукціонах, тобто 136 тис. грн;

Колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" – 3 штрафи за антиконкурентні узгоджені дії у 3 аукціонах, тобто 204 тис. грн;

ТОВ "Арт Буд сервіс" – 5 штрафів за антиконкурентні узгоджені дії у 5 аукціонах, тобто 340 тис. грн.

"Факти змови, які ми виклали у нашому адвокатському розслідуванні для ГО "Геологія України", підтвердились в ході розслідування Комітетом. Взагалі, вважаю позицію АМКУ щодо подібного роду справ досить послідовною. На наш погляд, Комітет на сьогодні – одне з небагатьох відомств, що дозволяють відновлювати справедливість та повертати засади конкуренції на аукціони Держгеондр", – зазначив Юліан Хорунжий, старший партнер Ario Law Firm.

Як писало видання Nadra.info, рішення АМКУ щодо антиконкурентних дій на аукціонах Держгеонадр вже призвели до скасування результатів таких торгів. Суди вже двічі визнавали недійсними спецдзоволи, куплені у змові.

Всього за інформацією АМКУ станом на квітень 2023 року, Комітет перевіряв імовірну змову між учасниками у понад 50 аукціонах з продажу спецдозволів на користування надрами.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в ГО "Геологія України" заявили про змову на п’яти аукціонах з продажу спецдозволів на користування родовищами глини. Учасниками торгів, які відбулись 6 вересня 2022 року, були ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів", колективне підприємство "Полонський завод "Маяк" (переможці аукціонів) та їх опонент ТОВ "Арт Буд Сервіс".

В "Геологія України" наголошують, що через порушення законодавства про захист економічної конкуренції держбюджет міг недоотримати мільйони гривень.

У якості доказів змови (зав’язків між учасниками, їхньої комунікації один з одним) у ГО навели інформацію, що усі три компанії під час подачі заявки та проведення аукціонів на Прозорро.Продажі заходили до особистого кабінету електронного майданчика зі спільних IP-адрес.

Також IP-адреса, з якої "Арт Буд Сервіс" заходив на торги, належить хосту, який є субдоменом домену, де розміщено вебсайті ПрАТ "Голден гейт бізнес". "Арт Буд Сервіс" є підрядником будівництва комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом для замовника – ТОВ "Майдан-Вільський кар’єр".

Група компаній Golden Tile Ceramic Group (виробництво керамічної плитки та видобуток глин) об’єднує: КП "Полонський завод "Маяк", ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів", ТОВ "Майдан-Вільський кар’єр", ПрАТ "Харківський плитковий завод", ТОВ "Керамік-Арт", ТОВ "ВО "Шахтобуд", ТОВ "Террагрес", ТОВ "Голден Тайл".

В "Голден Тайл" та в "Арт Буд Сервіс" відмовились прокоментувати журналістам викладену інформацію про факти змови на аукціонах.

У свою чергу в Держгеонадра заявили, що встановлення фактів змови учасників аукціонів на користування надрами не є повноваженням Служби.

Натомість в АМКУ вважають: "питання протидії виникненню таких порушень лежить у площині формування законотворцями та регуляторами таких умов проведення аукціонів/конкурсів, які б унеможливлювали чи мінімізували можливості для здійснення порушення".