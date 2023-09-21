Компания, работающая с Минобороны РФ, ремонтирует после обстрелов энергообъекты Украины, — экс-нардеп

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Компания-подрядчик "Укрэнерго", которая готовит энергетическую инфраструктуру Украины к отопительному сезону, строила объекты по заказу минобороны России, а гендиректор этой компании получил орден от президента РФ Путина. Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, передает УНИАН.

Со ссылкой на данные OpenDataBot он написал, что Корпорация производственных и коммерческих предприятий "Союз" в течение двух месяцев выиграла тендеров "Укрэнерго" на сумму почти 500 млн грн. Речь идет о строительстве и реконструкции электротрансформаторов, установлении систем физической защиты от обстрелов. Он указал, что эта компания имеет связь со страной-агрессором.

"Российские агенты восстанавливают разрушенную энергосистему Украины и строят системы защиты от российских обстрелов зимой… Прошу считать это сообщение официальным публичным заявлением в СБУ", — написал экс-нардеп.

По словам политика, корпорацию "Союз" возглавляет гражданин Украины Игорь Приходько, который "продолжительное время работал в РФ. Даже после оккупации Крыма и начала войны в 2014 году. С 2015 года по 2021 он руководил российским ООО "Холдинг Союз-Сеты". С 2010 по 2018 параллельно возглавлял российское АО "Иск Союз-Сеты", кроме того, был основателем российского ООО "Холдинг Союз-Генерация", говорится в материале.

Компании из орбиты Приходько строили олимпийские объекты в Сочи. За вклад Путин указом от 1 сентября 2014 наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством II степени".

"Аффилированные с Приходько фирмы выигрывали тендеры для Черноморского флота РФ. В частности, участвовали в строительстве в Новороссийске базы подлодок", — отмечается в сообщении.

Ссылаясь на данные Госаудитслужбы, Мосийчук сообщил, что аудит установил многомиллионные нарушения в контрактах "Укрэнерго" с корпорацией "Союз". По его информации, по данному факту уже были проведены обыски. Однако, несмотря на это, а также российский бекграунд владельца, государственная компания продолжает работать с этим подрядчиком.

"Надеемся, что украинские спецслужбы и правоохранительные органы защитят украинскую энергосистему от российской агентуры", — написал Мосийчук.