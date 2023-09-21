Компанія, що працює з Міноборони РФ, ремонтує після обстрілів енергооб'єкти України, – екснардеп

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Компанія-підрядник "Укренерго", яка готує енергетичну інфраструктуру України до опалювального сезону, будувала об’єкти на замовлення Міноборони Росії. Гендиректор цієї компанії отримав орден від президента РФ Путіна. Про це у Facebook повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук, передає УНІАН.

З посиланням на дані OpenDataBot, він написав, що Корпорація виробничих та комерційних підприємств "Союз" упродовж двох місяців виграла тендерів "Укренерго" на суму майже 500 млн грн. Йдеться про будівництво і реконструкцію електротрансформаторів, встановлення систем фізичного захисту від обстрілів. Ця компанія має тісний зв’язок з країною-агресором.

"Російські агенти відновлюють зруйновану енергосистему України та будують системи захисту від російських обстрілів зимою. Враховуючи це, прошу вважати цей допис офіційною публічною заявою до СБУ", — написав екснардеп.

За словами політика, корпорацію "Союз" очолює громадянин України Ігор Приходько. Він тривалий час працював у РФ. Навіть після окупації Криму та початку війни у 2014 році. З 2015 року по 2021 рік він керував російським ТОВ "Холдинг Союз-Сети". З 2010 по 2018 рік паралельно очолював російське АТ "Иск Союз-Сети". Крім того, був засновником російського ТОВ "Холдинг Союз-Генерация".

Компанії з орбіти Приходька будували олімпійські об’єкти в Сочі. За внесок Путін указом від 1 вересня 2014 року нагородив його орденом "За заслуги перед Отечеством II степени". Крім того, афільовані з Приходьком фірми вигравали тендери для Чорноморського флоту РФ. Зокрема, брали участь у будівництві в Новоросійську бази підводних човнів.

Крім того, посилаючись на дані Держаудитслужби, Мосійчук повідомив, що аудит встановив багатомільйонні порушення у контрактах "Укренерго" з корпорацією "Союз". За його інформацією, за даним фактом вже було проведено обшуки. Однак попри це, а також російський бекграунд власника державна компанія продовжує працювати з цим підрядником.

"Будемо сподіватися, що українські спецслужби та правоохоронні органи захистять українську енергосистему від російської агентури", — написав Мосійчук.