Спрятался в туалете: мужчина хотел выехать за границу с револьвером и монетами (фото)

Пограничники обратили внимание на то, что дверь в санузел поезда закрыта. Впоследствии они обнаружили 40-летнего нарушителя.

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На Львовщине 40-летний мужчина пытался незаконно пересечь границу с револьвером Major Berd и коллекцией монет. Об этом 25 сентября сообщила в Facebook Госпогранслужба.

Нарушитель скрывался от пограничного контроля в поезде. В пункте пропуска "Мостиска — железнодорожная станция" его задержали за незаконное пересечение границы.

При осмотре одного из вагонов пограничники обратили внимание на то, что дверь в санузел закрыта. Инспекторы впоследствии обнаружили 40-летнего мужчину.

Украинец во время разговора с ними отметил, что законных оснований у него выехать за пределы территории нашего государства у него нет. Во время совместной проверки таможенники и пограничники установили, что гражданин еще и взял с собой револьвер Major Berd и 20 патронов к нему. Кроме того, у него обнаружили 161 монету разных годов выпуска.

Нарушителя передали сотрудникам Нацполиции. Сотрудники правоохранительных структур изъяли револьвер, патроны и коллекцию момент. Нарушителю грозит штраф или административный арест.

Напомним, 12 августа на границе с Венгрией у львовянина изъяли 20 картин, которые были приобретены на аукционе в Италии. Они были написаны украинскими живописцами прошлого века. Гражданин Украины при пересечении границы решил их не декларировать в соответствующей документации. По словам мужчины, такие картины ему приобрели в итальянском городе Генуе на аукционе за 5 тысяч евро. Он объяснил, что вез их для собственных нужд. Любые документы, подтверждающие указанную стоимость, у пенсионера при себе не было.