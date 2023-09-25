Заховався у вбиральні: чоловік хотів виїхати за кордон з револьвером та монетами (фото)

Прикордонники звернули увагу на те, що двері до санвузла потяга зачинені. Згодом вони виявили 40-річного порушника.

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На Львівщині 40-річний чоловік намагався незаконно перетнути кордон з револьвером Major Berd та колекцією монет. Про це 25 вересня повідомила у Facebook Держприкордонна служба.

Порушник переховувався від прикордонного контролю у потязі. У пункті пропуску "Мостиська — залізнична станція" його затримали за незаконний перетин кордону.

Під час огляду одного з вагонів прикордонники звернули увагу на те, що двері до санвузла зачинені. Інспектори згодом виявили 40-річного чоловіка.

Українець під час розмови з ними зазначив, що законних підстав у нього виїхати за межі території нашої держави у нього немає. Під час спільної перевірки митники та прикордонники встановили, що громадянин ще й взяв з особою револьвер Major Berd та 20 набоїв до нього. Окрім того, у нього виявили 161 монету різних років випуску.

Порушника передали співробітникам Нацполіції. Співробітники правоохоронних структур вилучили револьвер, набої та колекцію момент. Порушнику загрожує штраф або адміністративний арешт.

Нагадаємо, 12 серпня на кордоні з Угорщиною у львів'янина вилучили 20 картин, які були придбані на аукціоні в Італії. Вони були написані українськими живописцями минулого століття. Громадянин України при перетині кордону вирішив їх не декларувати у відповідній документації. Зі слів чоловіка, такі картини йому придбали в італійському місті Генуї на аукціоні за 5 тисяч євро. Він пояснив, що віз їх для власних потреб. Будь-які документи, що підтверджують вказану вартість, у пенсіонера при собі не було.