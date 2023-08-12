На кордоні з Угорщиною у львів'янина вилучили 20 картин, придбаних на аукціоні в Італії (фото)

Картини були написані українськими живописцями минулого століття. Пенсіонер при перетині кордону вирішив їх не декларувати.

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На кордоні з Угорщиною у 62-річного львів’янина вилучено 20 старовинних картин, придбаних на аукціоні в Італії, які не були задекларовані. Про це 12 серпня повідомила у Facebook Закарпатська митниця.

Українець вирішив обійти митне законодавство та не декларувати у "зеленому коридорі" 20 картин. Їх написали відомі українські живописці минулого століття.

Пенсіонер пояснював прикордонникам, що не переміщує через кордон товари, які підлягають оподаткуванню та декларуванню. Результати аналізу показали, що потрібна перевірка.

Згодом на сидіннях автомобіля виявили 20 художніх картин, зокрема таких:

"Ранок" (1975 р), "Берег річки" (1976 р), "Літній день" (1972 р), "Церква на пагорбі"(1974 р) Валентина Литвиненка;

"Портрет старої жінки" (1947 р), "Вид з вікна" (1988 р), "Тиша" (1989 р) Віктора Зарецького;

"Останній сніг" (1981 р), "Краєвид", "Провінціальний пейзаж" (1980 р) Михайла Дерегуса;

"На містку" (1984 р), "Літо" (1978 р), "Старе дерево" (1982 р), акварель "Портрет" (1971 р) Сергія Григор’єва;

"Київ вечірній" (1965 р), "Вид з балкону" (1960 р) Карпа Трохименка;

картина "Квіти" (1974 р) Віри Довгалевської;

"Зима" Федора Захарова;

етюд художниці Тетяни Яблонської.

Зі слів чоловіка, такі картини йому придбали в італійському місті Генуї на аукціоні за 5 тисяч євро. Він пояснив, що віз їх для власних потреб. Будь-які документи, що підтверджують вказану вартість, у пенсіонера при собі не було.

Фото: Закарпатська митниця/Facebook

Вимоги митного законодавства регулюють норми щодо товарів, які були виготовлені понад 50 років тому. Вони підлягають письмовому декларуванню незалежно від вартості та способу переміщення через митний кордон. Не підпадають під оподаткування товари, загальна вартість яких становить до 500 євро та вага до 50 кг.

Нагадаємо, подружжя знайшло в старовинному замку картину вартістю $2,5 мільйона. Раніше полотно визнавали підробкою, проте нове дослідження виявило, що воно справжнє. Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь.