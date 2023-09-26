Пришлось реанимировать: на Черниговщине два человека упали в шахту загрузки зерна (видео)

Спасатели деблокировали людей без признаков жизни. Медикам удалось спасти одного пострадавшего.

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В Черниговской области произошел трагический случай во время загрузки зерна на одном из сельскохозяйственных предприятий. Двое мужчин упали в загрузочную шахту. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Чрезвычайное происшествие произошло в селе Гмырянка Прилуцкого района на Черниговщине.

"На одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна. Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Медики скорой, прибывшие на вызов, смогли вернуть к жизни одного из пострадавших, проведя реанимационные мероприятия. Другой работник, к сожалению, погиб.

Напомним, что 17 сентября в Чернигове погибли три человека во время разгрузки зерна в элеваторе. Их засыпало 100 тонн зерна.

Ранее сообщалось, что в селе Повитно Львовской области четверо людей отравились газами, которые накопились в подвале. Высокая концентрация опасных веществ, вероятно, могла возникнуть из-за испорченных овощей, хранившихся в подвале.