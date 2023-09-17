В Чернигове погибли три человека: их засыпало 100 тонн зерна, — ГСЧС (фото)

На предприятии сломался элеватор во время разгрузки зерна. В результате происшествия погибли трое человек.

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В Чернигове погибли три человека на территории одного из предприятий. Из-за поломки элеватора их засыпало 100 тонн зерна. Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ГСЧС, трагедия произошла около 11 часов 17 сентября. При разгрузке зерна из элеватора на территории одного из предприятий в Чернигове произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались три работника. Спасатели вызволили их из-под зерна. К сожалению, медики констатировали смерть.

Фото: ГСЧС

К проведению спасательных работ ГСЧС привлекли 39 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 16 сентября стало известно, что Европейская комиссия не пролонгирует действие эмбарго на поставки украинского зерна. Решение ЕК понравилось не всем представителям стран-членов Евросоюза. Так Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий назвал решение Еврокомиссии плохим. Польша намерена в полночь продолжит запрет на ввоз украинского зерна.

Власти Украины ранее сообщали, что в ответ на действия польской стороны обратятся в арбитраж ВТО касательно компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.

Также болгарские фермеры собираются в понедельник устроить массовые протесты против решения Еврокомиссии не пролонгировать эмбарго на поставки украинского зерна. В правительстве страны уже отреагировали на готовящиеся акции. Премьер-министр Болгарии сравнил фермеров с "террористами" и напомнил им про финансовую поддержку Евросоюза, которую они получают.

Фокус писал 14 сентября, что ЕС изучает возможность привлечь Италию и Грецию в так называемый "коридор солидарности" для экспорта украинского зерна. Евросоюз стремится достичь показателей в 4 миллиона тонн через этот коридор до конца года.

Также Фокус сообщал, что 6 сентября украинских депутатов предупредили о временном запрете на выезд в Польшу на фоне эмбарго на импорт зерна украинского зерна.