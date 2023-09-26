На Тернопольщине полицейские перекопали земельный участок женщины в поисках "сокровищ" (фото)

В первые дня российского вторжения женщина собрала все деньги и золото и закопала в огороде, а когда наконец вернулась домой, ценностей не нашла.

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На Тернопольщине женщина "заставила" правоохранителей перекопать ей огород. Все из-за банок с необычной консервацией. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Так, в полицию обратилась жительница Козовской территориальной громады и сообщила о том, что ее, вероятно, обокрал сосед. Заявительница рассказала, что в первые дни полномасштабного вторжения она выехала из села, а все имеющиеся у нее деньги и драгоценности спрятала в стеклянные банки и закопала.

Через полтора года она вернулась, но "консервации" с деньгами не нашла, поэтому заподозрила в краже соседа, который, по ее словам, имеет дома металлоискатель.

О пропаже ценностей она сообщила в полицию. Сосед-пенсионер причастность к преступлению отрицал.

Во время расследования оперативники решили еще раз проверить территорию, перекопав ее. Банки с деньгами нашлись. Как оказалось, женщина просто забыла точное место, где она закопала свои драгоценности

Уголовное производство следователи закрыли.

Напомним, что киевские таможенники спасли украинские ценные артефакты, которые планировали вывезти в США. Они изъяли древние камни с отпечатками рыб раннего девонского периода.

Также сообщалось, что "черный археолог" нашел клад III века и продал на аукционе за полмиллиона гривен. Медный пояс середины III века связан с военной культурой древних германцев.