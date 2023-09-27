Несертифицированный гемостатик "Кровоспас" попадает на передовую через волонтеров, – блогер Щербина

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Аналитик Валерий Щербина обращает внимание на проблему несертифицированных гемостатиков в аптечках украинских солдат на уровне с дешевыми турникетами, которые продолжают попадать к военным через волонтеров. Об этом аналитик пишет в своем материале, передает "Депо".

"До начала полномасштабного вторжения гемостатик "Кровоспас" не производился. После 24 февраля 2022 года группа лиц организовала собственное кустарное производство кровоостанавливающих бинтов под названием "Кровоспас" с нарушением всех санитарных норм и требований к медицинским изделиям", — говорит Валерий Щербина.

"Это изделие никак не зарегистрировано в Украине. По всем требованиям оно должно проходить обязательную сертификацию, однако "Кровоспас" не имеет сертификатов соответствия и производится со всеми возможными нарушениями. Данное изделие в нынешней конфигурации не проходило доклинических испытаний, все исследования были сделаны тогда, когда он производился в промышленных масштабах. Сейчас же организаторы кустарного производства ничего не исследуют и только пользуются ранее заработанным имиджем названия "Кровоспас", — отмечает аналитик.

Кроме того, по словам Щербины, "Кровоспас" не соответствует техническому регламенту для медицинских изделий, установленному Кабинетом министров Украины.

"Марковка упаковки кровоостанавливающих гемостатических бинтов играет важную роль в обеспечении безопасности и осведомленности пользователей. Однако на упаковке изделия под названием "Кровоспас" отсутствует необходимая маркировка. Там указана только дата изготовления. Отсутствуют код партии, серийный номер или код, название компании-производителя, ее адрес, контакты и регистрационный номер, что делает невозможным обращение в случае наличия жалоб или предложений", — обращает внимание Валерий Щербина

"По сути, "Кровоспас" в нынешней конфигурации – это неизвестно что, без документов и юридической информации, изделие-ноунейм, просто названное гемостатическим бинтом. Что характерно, производители "Кровоспаса" в социальных сетях, а также на своем сайте размещают фото изделия, где оно показано исключительно с лицевой стороны. Обратную сторону "Кровоспаса", где должна быть указана вся основная медицинская и юридическая информация, они пытаются не обнародовать на своих ресурсах", — говорит аналитик.

"Несмотря на это, до сих пор целый ряд авторитетных волонтеров и благотворительных волонтерских фондов продолжают закупать "Кровоспас" и поставлять его на передовую. В частности, на сайте "Кровоспаса" в разделе "Партнеры" указаны волонтеры, а также благотворительные и волонтерские организации, которые, видимо, по неосведомленности не обращают внимание на качество гемостатика и до сих пор берут "Кровоспас", — подытожил Щербина.