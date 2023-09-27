Несертифікований гемостатик "Кровоспас" потрапляє на передову через волонтерів, – блогер Щербина

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Аналітик Валерій Щербина звертає увагу на проблему несертифікованих гемостатиків в аптечках українських солдатів на рівні з дешевими турнікетами, які продовжують потрапляти до військових через волонтерів. Про це аналітик пише у своєму матеріалі, передає "Депо".

"До початку повномасштабного вторгнення гемостатик "Кровоспас" не вироблявся. Після 24 лютого 2022 року група осіб організувала власне кустарне виробництво кровоспинних бинтів під назвою "Кровоспас" із порушенням усіх санітарних норм та вимог до медичних виробів", — говорить Валерій Щербина.

"Цей виріб ніяк не зареєстрований в Україні. За всіма вимогами він повинен проходити обов'язкову сертифікацію, однак "Кровоспас" не має сертифікатів відповідності та виробляється з усіма можливими порушеннями. Даний виріб у теперішній конфігурації не проходив доклінічних випробувань, всі дослідження були зроблені тоді, коли він вироблявся в промислових масштабах. Наразі ж організатори кустарного виробництва нічого не досліджують і лише користуються раніше заробленим іміджем назви "Кровоспас", — зазначає аналітик.

Крім того, за словами Щербини, "Кровоспас" не відповідає технічному регламенту щодо медичних виробів, встановленому Кабінетом міністрів України.

"Маркування упаковки кровоспинних гемостатичних бинтів відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та поінформованості користувачів. Однак на упаковці виробу під назвою "Кровоспас" відсутнє необхідне маркування. Там вказана лише дата виготовлення. Відсутні код партії, серійний номер або код, назва компанії-виробника, її адреса, контакти та реєстраційний номер, що унеможливлює звернення у разі наявності скарг чи пропозицій", — звертає увагу Валерій Щербина

"По суті, "Кровоспас" у тепершній конфігурації – це невідомо що, без жодних документів та юридичної інформації, виріб-ноунейм, просто названий гемостатичним бинтом. Що характерно, виробники "Кровоспасу" у соціальних мережах, а також на своєму сайті розміщують фото виробу, де він показаний виключно із лицьової сторони. Зворотню сторону "Кровоспасу", де має бути вказана вся основна медична та юридична інформація, вони намагаються на своїх ресурсах не оприлюднювати", — говорить аналітик.

"Попри це, досі ціла низка авторитетних волонтерів і благодійних волонтерських фондів продовжують закуповувати "Кровоспас" і постачати його на передову. Зокрема, на сайті "Кровоспасу" в розділі "Партнери" вказані волонтери, а також благодійні та волонтерські організації, які, мабуть, через необізнаність не звертають увагу на якість гемостатика і досі беруть "Кровоспас", — підсумував Щербина.