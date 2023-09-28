"Это будут делать тише, чем обычно", — эксперт о помощи от США на фоне выборов

Тот факт, что в США не утвердили ожидаемые 24 миллиарда долларов для пополнения украинского бюджета, многих взволновал, но эксперт говорит, что нам будут помогать и дальше, а ситуация обусловлена выборами в США.

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На днях Украине направили перечень реформ, которые необходимо внедрить в ближайшее время для продолжения финансовой поддержки со стороны США, и это стало причиной значительных волнений и обсуждений. Но на самом деле сложившаяся ситуация в значительной степени обусловлена выборами в Соединенных Штатах и не является столь острой, как кажется.

Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен и финансовый эксперт Александр Лымарь.

Он отмечает, что США направили Украине перечень необходимых реформ для продолжения финансовой поддержки и до сих пор не утвердили ожидаемые $24 миллиарда для пополнения украинского бюджета.

Однако эксперт подчеркнул, что "все равно подобные публичные решения и заявления имеют не так много связи с реальностью, как может показаться на первый взгляд".

"В течение 2022 года государственный бюджет Украины получил 47 миллиардов долларов дополнительного финансирования. Из них 28 — средства иностранных доноров, 12 млрд — монетарное финансирование, 7 млрд — военные облигации", — пишет Александр Лымарь.

В 2024 году планируется, что потребность в дополнительном финансировании составит 2196 млрд грн или примерно $58 миллиардов по текущему курсу. При этом в бюджет закладывается курс 41,4 гривны за доллар США, тогда потребность в дополнительном финансировании при пересчете в иностранную валюту составит $53 миллиарда. Сумма необходимых иностранных заимствований составит примерно $42,85 миллиарда, и 56% из нее могут дать США.

Эксперт отмечает, что американцы понимают зависимость нашей страны от их помощи, и при этом они также понимают, что финансирование Украины — это возможность экономии средств.

"Проигрыш Украины в войне — это беспрецедентное повышение риска прямого вооруженного конфликта между Россией и НАТО, прежде всего сводящегося к противостоянию с США. А это уже совсем другой уровень финансовых затрат и рост военных рисков к апокалиптической угрозе", — пишет Александр Лымарь.

Поэтому, по его словам, Украине будут продолжать помогать, но будут делать это тише обычного.