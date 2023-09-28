"Це робитимуть тихіше, ніж зазвичай", — експерт про допомогу від США на фоні виборів

Той факт, що в США не затвердили очікувані 24 мільярди доларів для поповнення українського бюджету, багатьох схвилював, але експерт каже, що нам допомагатимуть і надалі, а ситуація зумовлена виборами у США.

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Днями Україні надіслали перелік реформ, які необхідно впровадити найближчим часом для продовження фінансової підтримки з боку США, і це стало причиною значних хвилювань та обговорень. Але насправді ситуація, що склалася, значною мірою зумовлена виборами в Сполучених Штатах і не є настільки гострою, як здається.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав бізнесмен та фінансовий експерт Олександр Лимар.

Він зазначає, що США надіслали Україні перелік необхідних реформ для продовження фінансової підтримки та досі не затвердили очікувані $24 мільярди для поповнення українського бюджету.

Проте експерт наголосив, що "все одно подібні публічні рішення та заяви мають не так багато зв'язку з реальністю, як може здаватися на перший погляд".

"Впродовж 2022 року державний бюджет України отримав $47 мільярдів додаткового фінансування. З них 28 — кошти іноземних донорів, 12 млрд — монетарне фінансування, 7 млрд — військові облігації", — пише Олександр Лимар.

У 2024 році планується, що потреба у додатковому фінансуванні складе 2 196 млрд грн або приблизно $58 мільярдів за поточним курсом. При цьому в бюджет закладається курс 41,4 гривні за долар США — тоді потреба в додатковому фінансуванні при перерахунку в іноземну валюту складе $53 мільярди. Сума необхідних іноземних запозичень складе приблизно $42,85 мільярдів, і 56% з неї можуть дати США.

Експерт зазначає, що американці розуміють залежність нашої країни від їхньої допомоги, і при цьому вони також розуміють, що фінансування України — це можливість економії коштів.

"Програш України у війні — це безпрецедентне підвищення ризику прямого збройного конфлікту між росією і НАТО, що перш за все зводиться до протистояння зі США. А це вже зовсім інший рівень фінансових витрат та зростання воєнних ризиків до апокаліптичної загрози", — пише Олександр Лимар.

Тому, за його словами, Україні будуть продовжувати допомагати, але робитимуть це тихіше, ніж зазвичай.