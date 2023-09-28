За $4 тыс. в Винницком ТЦК придумывали диагнозы уклонистам (фото, видео)

Офицер ТЦК и СП искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации, а впоследствии благодаря двум членам военно-врачебной комиссии предоставлял фальшивые справки.

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В Виннице сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили должностных лиц ТЦК на помощи мужчинам, которые пытались избежать военной службы. За 4 тысячи долларов они придумывали различные диагнозы. В ведомстве 28 сентября сообщили подробности.

Преступную группу организовал офицер. Он привлек к преступной деятельности двух членов военно-врачебной комиссии — хирурга и травматолога.

Нарушитель искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации. За 4 тысячи долларов им придумывали диагнозы. Впоследствии происходила подтекание соответствующих документов. Это позволяло не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и давало возможность выезжать и за пределы нашего государства.

На территории ТЦК и СП провели обыски, а также по месту жительства участников группы. Они обнаружили и изъяли записи с "черной бухгалтерией". Также были и найдены списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки. Всего изъяли средства на сумму в 300 тысяч гривен в разной валюте.

Правоохранители задержали трех участников группы. Их подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу. Нарушителям грозит тюрьма на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Напомним, бывший военком организовывал фальшивые операции для "уклонистов" в Запорожье. Он приобщал представителей ВВК, МСЭК и медицинских учреждений Запорожья к незаконной схеме.

В Киевской области 23 сентября у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия. Правоохранители изъяли автоматы, револьвер, магазины к автоматическому оружию, нарезное и гладкоствольное охотничье оружие и другое военное снаряжение.