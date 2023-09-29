"Если очень много работать": посол ЕС назвала реалистичный срок вступления Украины в блок

По словам главы представительства ЕС в Украине Катарины Матерновой, Украине нужно поддерживать темпы реформ, однако и сам блок должен быть готов принимать новые страны.

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Если Украина продолжит проводить реформы, то сможет вступить в Европейский Союз в 2030-м году. Об этом сообщила глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

По словам Матерновой, в Украине время идет совсем иначе. В этом она пытается убедить всех в Брюсселе.

"То, что в других местах занимает месяцы, здесь может произойти через несколько недель или дней", – сказала она.

Также Матернова отметила, что 2030-й год – это реалистичный срок.

"Он возможен если очень много работать. Вам надо поддерживать темп реформ", — заявила дипломат.

Она также сказал, что для этого нужны реформы, институциональные и политические изменения в самом Евросоюзе. Блок должен быть готов к расширению. В случае Украины важную роль играет геополитика.

"Без изменений в системе голосования и принятия решений, число членов ЕС не может расширяться до бесконечности", – сказала она.

Катарина Матернова о вступлении Украины в ЕС

Напомним, что СМИ 29 сентября сообщили, что война в Украине стала весомой причиной для расширения Евросоюза. По словам журналистов, Брюссель больше не может позволить себе "тянуть за собой" 9 потенциальных членов, включая Украину, оставляя их в "серой зоне".