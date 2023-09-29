Война в Украине стала весомой причиной для расширения Евросоюза, — The Economist
По словам журналистов, Брюссель больше не может позволить себе "тянуть за собой" 9 потенциальных членов, включая Украину, оставляя их в "серой зоне".
Расширение Европейского союза с 27 до 36 членов будет непростой задачей. Однако спустя 10 лет после принятия в блок Хорватии, этот вопрос снова на повестке дня. Об этом пишет издание The Economist.
По словам журналистов, две мировые войны побудили европейские государства объединиться в союз. Теперь, когда в Европе идет новая большая войны, в ЕС задумались о том, что стоит принять в блок еще 9 новых членов, включая Украину.
Издание пишет, что расширение было самой успешной политикой Евросоюза. С его помощью удалось реализовать такие проекты как евро, единый рынок для стран-членов и прочее. Дальнейшее расширение может увеличить геополитический вес Европы.
В материале говорится, что Брюссель больше не может позволить себе "тянуть за собой" 9 потенциальных членов, оставляя их в "серой зоне". Такое положение позволяет другим силам дестабилизировать континент. На первом месте среди них – Россия.
По мнению экспертов, ЕС должен взять на себя три обязательства, перед всеми кандидатами на вступление:
- Первое, как считают журналисты, – дать надежду претендентам, если те проведут соответствующие реформы. Так, кандидаты по-прежнему должны соответствовать тем же критериям, которым соответствовали другие, чтобы вступить в союз.
- Второе — внутренние реформы ЕС не должны задерживать вступление тех, кто готов присоединиться. Издание пишет, что блоку необходимо переосмыслить внутреннюю политику, чтобы новые члены не могли накладывать вето на коллективные решения.
- Третье, по мнению издания, – извлечь уроки из прошлых расширений, чтобы "наказывать" те страны, которые хотят отойти от норм ЕС. К примеру, лишение их финансовых стимулов.
Напомним, что 27 сентября евродепутат от Мальты Роберта Метсола заявила, что ЕС может начать переговоры с Украиной до Рождества. Она хочет, чтобы официальные переговоры с Украиной о вступление в ЕС начались до Рождества. По ее мнению, блоку необходимо ускорить доступ Украине.