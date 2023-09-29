Война в Украине стала весомой причиной для расширения Евросоюза, — The Economist

По словам журналистов, Брюссель больше не может позволить себе "тянуть за собой" 9 потенциальных членов, включая Украину, оставляя их в "серой зоне".

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Расширение Европейского союза с 27 до 36 членов будет непростой задачей. Однако спустя 10 лет после принятия в блок Хорватии, этот вопрос снова на повестке дня. Об этом пишет издание The Economist.

По словам журналистов, две мировые войны побудили европейские государства объединиться в союз. Теперь, когда в Европе идет новая большая войны, в ЕС задумались о том, что стоит принять в блок еще 9 новых членов, включая Украину.

Издание пишет, что расширение было самой успешной политикой Евросоюза. С его помощью удалось реализовать такие проекты как евро, единый рынок для стран-членов и прочее. Дальнейшее расширение может увеличить геополитический вес Европы.

В материале говорится, что Брюссель больше не может позволить себе "тянуть за собой" 9 потенциальных членов, оставляя их в "серой зоне". Такое положение позволяет другим силам дестабилизировать континент. На первом месте среди них – Россия.

По мнению экспертов, ЕС должен взять на себя три обязательства, перед всеми кандидатами на вступление:

Первое, как считают журналисты, – дать надежду претендентам, если те проведут соответствующие реформы. Так, кандидаты по-прежнему должны соответствовать тем же критериям, которым соответствовали другие, чтобы вступить в союз.

Второе — внутренние реформы ЕС не должны задерживать вступление тех, кто готов присоединиться. Издание пишет, что блоку необходимо переосмыслить внутреннюю политику, чтобы новые члены не могли накладывать вето на коллективные решения.

Третье, по мнению издания, – извлечь уроки из прошлых расширений, чтобы "наказывать" те страны, которые хотят отойти от норм ЕС. К примеру, лишение их финансовых стимулов.

Напомним, что 27 сентября евродепутат от Мальты Роберта Метсола заявила, что ЕС может начать переговоры с Украиной до Рождества. Она хочет, чтобы официальные переговоры с Украиной о вступление в ЕС начались до Рождества. По ее мнению, блоку необходимо ускорить доступ Украине.