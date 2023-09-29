Війна в Україні стала вагомою причиною для розширення Євросоюзу, — The Economist

За словами журналістів, Брюссель більше не може дозволити собі "тягнути за собою" 9 потенційних членів, включно з Україною, залишаючи їх у "сірій зоні".

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Розширення Європейського союзу з 27 до 36 членів буде непростим завданням. Однак через 10 років після прийняття в блок Хорватії, це питання знову на порядку денному. Про це пише видання The Economist.

За словами журналістів, дві світові війни спонукали європейські держави об'єднатися в союз. Тепер, коли в Європі триває нова велика війни, в ЄС задумалися про те, що варто прийняти до блоку ще 9 нових членів, включно з Україною.

Видання пише, що розширення було найуспішнішою політикою Євросоюзу. З його допомогою вдалося реалізувати такі проєкти як євро, єдиний ринок для країн-членів та інше. Подальше розширення може збільшити геополітичну вагу Європи.

У матеріалі йдеться, що Брюссель більше не може дозволити собі "тягнути за собою" 9 потенційних членів, залишаючи їх у "сірій зоні". Таке становище дозволяє іншим силам дестабілізувати континент. На першому місці серед них — Росія.

На думку експертів, ЄС має взяти на себе три зобов'язання, перед усіма кандидатами на вступ:

Перше, як вважають журналісти, — дати надію претендентам, якщо ті проведуть відповідні реформи. Так, кандидати, як і раніше, повинні відповідати тим самим критеріям, яким відповідали інші, щоб вступити до союзу.

Друге — внутрішні реформи ЄС не повинні затримувати вступ тих, хто готовий приєднатися. Видання пише, що блоку необхідно переосмислити внутрішню політику, щоб нові члени не могли накладати вето на колективні рішення.

Третє, на думку видання, — винести уроки з минулих розширень, щоб "карати" ті країни, які хочуть відійти від норм ЄС. Наприклад, позбавлення їх фінансових стимулів.

Нагадаємо, що 27 вересня євродепутат від Мальти Роберта Метсола заявила, що ЄС може почати переговори з Україною до Різдва. Вона хоче, щоб офіційні переговори з Україною про вступ до ЄС почалися до Різдва. На її думку, блоку необхідно прискорити доступ Україні.