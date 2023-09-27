"Ми повинні відповідати": ЄС може почати переговори з Україною до Різдва, — євродепутат

Євродепутат від Мальти Роберта Метсола хоче, щоб офіційні переговори з Україною щодо вступу до ЄС почалися до Різдва. На її думку, блоку необхідно прискорити доступ Україні.

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ЄС має розпочати велику хвилю змін, щоб підготуватися до вступу України, вважає депутатка Європарламенту Роберта Метсола. Вона очікує, що держави-члени почнуть офіційні переговори з Україною вже в грудні. Про це Метсола повідомила в інтерв'ю The Guardian.

"Якщо вони рухаються швидко, ми повинні відповідати цій швидкості", — закликала вона країни ЄС.

Журналісти вважають, що всупереч обережності та відвертому антагонізму з боку деяких держав-членів, Роберта Метсола однозначно підтримала спробу України вступити до ЄС.

Україна перебуває на шляху вступу, який, як багато хто очікує, триватиме чотири або п'ять років. Але Метсола відображає свіжу думку деяких лідерів ЄС про те, що блоку необхідно прискорити доступ Україні та балканським державам, які також подали заявку, щоб обмежити ризик російського втручання.

Євродепутат від Мальти Роберта Метсола хоче, щоб офіційні переговори з Україною почалися до Різдва. Рішення залишається за міністрами ЄС, після публічного звіту про прогрес України в реформуванні судової системи, боротьбі з корупцією та відкритті своїх ринків.

"Я очікую конкретного результату, тому що найгіршим сигналом може бути те, що ми поставили цим людям цілі та терміни, які ми не можемо виконати самі", — підкреслила Метсола.

Видання зазначило, що Метсола була першим політичним лідером, який відвідав Україну після вторгнення Росії. Вона зустрілася з президентом країни Зеленським у Києві 1 квітня 2022 року.

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що Угорщина може ветувати вступ України до ЄС через мову. Угорщина може заблокувати процес переговорів про вступ України до ЄС у грудні, використовуючи як привід тему нацменшин, на якій давно спекулює.

Також Фокус писав про те, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала заплановане розширення ЄС необхідним геополітичним наслідком війни, яку розв'язала Росія.