"Мы должны соответствовать": ЕС может начать переговоры с Украиной до Рождества, — евродепутат

Евродепутат от Мальты Роберта Метсола хочет, чтобы официальные переговоры с Украиной о вступление в ЕС начались до Рождества. По ее мнению, блоку необходимо ускорить доступ Украине.

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ЕС должен начать большую волну перемен, чтобы подготовиться к вступлению Украины, считает депутат Европарламента Роберта Метсола. Она ожидает, что государства-члены начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре. Об этом Метсола сообщила в интервью The Guardian.

"Если они движутся быстро, мы должны соответствовать этой скорости", — призвала она страны ЕС.

Журналисты считают, что вопреки осторожности и откровенному антагонизму со стороны некоторых государств-членов, Роберта Метсола однозначно поддержала попытку Украины вступить в ЕС.

Украина находится на пути вступления, который, как многие ожидают, продлится четыре или пять лет. Но Метсола отражает свежее мнение некоторых лидеров ЕС о том, что блоку необходимо ускорить доступ Украине и балканским государствам, которые также подали заявку, чтобы ограничить риск российского вмешательства.

Евродепутат от Мальты Роберта Метсола хочет, чтобы официальные переговоры с Украиной начались до Рождества. Решение остается за министрами ЕС, после публичного отчета о прогрессе Украины в реформировании судебной системы, борьбе с коррупцией и открытии своих рынков.

"Я ожидаю конкретного результата, потому что худшим сигналом может быть то, что мы поставили этим людям цели и сроки, которые мы не можем выполнить сами", — подчеркнула Метсола.

Издание отметило, что Метсола была первым политическим лидером, посетившим Украину после вторжения России. Она встретилась с президентом страны Зеленским в Киеве 1 апреля 2022 года.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что Венгрия может ветировать вступление Украины в ЕС из-за языка. Венгрия может заблокировать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре, используя в качестве предлога тему нацменьшинств, на которой давно спекулирует.

Также Фокус писал о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок назвала запланированное расширение ЕС необходимым геополитическим следствием войны, которую развязала Россия.