Не работал без пачки долларов: в Одесской области с поличным задержали председателя суда

Судья из Одесской области пытался получить неправомерную выгоду за выполнение своих должностных обязанностей. За единственное решение он требовал взятку в размере своей месячной зарплаты.

Related video

Правоохранители разоблачили и.о. председателя районного суда в Одесской области. Мужчина требовал деньги за принятие решения по гражданскому иску, однако получить их ему не удалось. Фигуранта задержали в момент получения пачки денег, — следственные действия по делу продолжаются. О деталях происшествия говорится в заметке на странице Facebook НАБУ.

НАБУ указывает, что задержан и.о. председателя Коминтерновского суда в Одесской области. Мужчина надеялся получить 50 тыс. грн — требовал их за то, что выполнит определенные действия в соответствии со своими должностными обязанностями.

Указывается, что фигурант подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса — принятие предложения о взятке, совершенное должностным лицом. Если суд признает его вину, то может наказать тюремным заключением сроком до десяти лет.

Взятка судье: детали

Дело, которое интересовало граждан, касалось гражданского иска, говорится в сообщении антикоррупционеров. Фигурант обещал, получив деньги, принять решение по "обеспечению иска и истребованию документов".

Чиновника задержали в момент получения в момент получения взятки. На фотографиях, сделанных на месте событий, видно фигурант — мужчина среднего возраста стоит между работниками СБУ и НАБУ.

Судья из Одесской области в момент задержания Фото: Фото: Facebook | НАБУ

НАБУ указали, что по делу судьи, подозреваемого в получении взятки, продолжаются следственные действия.

Отметим, на портале Судебной власти Украины есть краткая информация о Коминтерновском районном суде. В частности, указывается, что там работает 8 судей, а главой учреждения с 2020 года была Наталья Винская. Данные на странице не обновлены, поскольку в заметке НАБУ указано, что задержан исполняющий обязанности председателя — об увольнении предыдущей чиновницы данных нет. Также в сети можно найти информацию о заработной плате суде районного суда: ориентировочно она составляет около 60 тыс. грн.

Напоминаем, 6 сентября стало известно о снижении размера залога экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Согласно последнему решению суда, он может выйти из СИЗО, уплатив 55 млн грн. Между тем ранее Фокус выяснил, кто из фигурантов известных дел получил реальные сроки наказания.