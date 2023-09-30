Не працював без пачки доларів: на Одещині на гарячому затримали голову суду

Суддя з Одещини намагався отримати неправомірну вигоду за виконання своїх посадових обов'язків. За єдине рішення він вимагав хабар у розмірі своєї місячної зарплатні.

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Правоохоронці викрили в.о. голови районного суду у Одеській області. Чоловік вимагав гроші за прийняття рішення у цивільному позові, однак отримати їх йому не вдалось. Фігуранта затримали у момент отримання пачки грошей, — слідчі дії у справі тривають. Про деталі події ідеться у дописі на сторінці Facebook НАБУ.

НАБУ вказує, що затримано в.о. голови Комінтернівського суду на Одещині. Чоловік сподівався отримати 50 тис. грн — вимагав їх за те, що виконає певні дії відповідно до своїх посадових обов'язків.

Вказується, що фігурант підозрюється у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу — прийняття пропозиції про хабар, вчинене службовою особою. Якщо суд визнає його вину, то може покарати тюремним ув'язненням терміном до десяти років.

Хабар судді: деталі

Справа, яка цікавила громадян, стосувалась цивільного позову, ідеться у повідомленні антикорупційників. Фігурант обіцяв, отримавши гроші, прийняти рішення щодо "забезпечення позову та витребування документів".

Посадовця затримали у момент отримання у момент отримання хабаря. На світлинах, зроблених на місці подій, видно фігурант — чоловік середнього віку стоїть між працівними СБУ та НАБУ.

Суддя з Одещини у момент затримання Фото: Фото: Facebook | НАБУ

НАБУ вказали, що у справі судді, підозрюваного у отриманні хабаря, тривають слідчі дії.

Зазначимо, на порталі Судової влади України є коротка інформація про Комінтернівський районний суд. Зокрема, вказується, що там працює 8 суддів, а головою установи з 2020 року була Наталія Вінська. Дані на сторінці не оновлені, оскільки у дописі НАБУ вказано, що затримано виконувача обов'язків голови — про звільнення попередньої посадовиці даних немає. Також у мережі можна знайти інформацію про заробітну плату суді районного суду: орієнтовно вона складає близько 60 тис. грн.

Нагадуємо, 6 вересня стало відомо про зниження розміру застави ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Згідно з останнім рішенням суду, він може вийти з СІЗО, сплативши 55 млн грн. Між тим раніше Фокус з'ясував, хто з фігурантів відомих справ отримав реальні терміни покарання.