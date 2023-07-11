Резонансні злочини чиновників в Україні: хто отримав реальні тюремні терміни

Звільнений після закупівлі барабанів для столичних укриттів голова Дніпровської РДА отримав нову посаду у відомстві. На одеського воєнкома з віллою в Іспанії все ще не завели кримінальне провадження. Фігуранти справи про закупівлю для ЗСУ "золотих" яєць по 17 грн за штуку — відбулися дисциплінарною відповідальністю. Фокус з'ясував, хто з чиновників, які порушили закон, зазнав реального покарання. Спойлер: майже ніхто.

Related video

Кому війна, а кому — мати рідна. Поки українські солдати на лінії фронту захищають країну від російських загарбників, чиновники різного рівня "захищаються" в суді у справах про корупційні злочини та зловживання владою. Це якщо пощастить і справа дійде до суду.

Фокус зібрав найрезонансніші справи за час великої війни і розповідає як українська Феміда покарала винних.

Смерть біля укриття: хто покараний за загибель людей у Києві?

Один із кричущих злочинів — загибель людей від російської ракети біля закритого бомбосховища в Деснянському районі Києва. Під час повітряної тривоги, 1 червня жителі столиці не змогли потрапити до укриття, двері якого були просто зачинені. Того дня загинули три людини, зокрема дитина.

Президент України Володимир Зеленський обіцяв тверду реакцію і відповідальність для всіх. Глава держави натякав, що "може бути нокаут".

Зараз підозрюваними у справі проходять кілька людей. Серед них — директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Роман Ткачук обвинувачується у великій розтраті бюджетних грошей Фото: Ґрати

Крім іншого, директор департаменту проходить обвинуваченим у розтраті великої суми з бюджету. Слідство встановило, що 11 листопада 2022 року він витратив понад 28,6 млн гривень на мініелектростанції для пунктів обігріву. Цю категорію товарів звільнено від ПДВ і ввізного мита, але департамент Ткачука все ж перерахував продавцю ПДВ, сума збитків бюджету склала 1,8 млн гривень.

Статус справи: Роман Ткачук отримав підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків) у справі про закрите бомбосховище в Києві. Злочин карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років, але Голосіївський райсуд Києва 21 червня присудив Ткачуку домашній арешт.

Вищі посадові особи — голова КМДА Віталій Кличко, начальник Київської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко і кілька голів районних адміністрацій столиці відбулися доганами.

Бомбосховища закриті, але барабани потрібні: як не злетіти з посади за розкрадання?

У Дніпровському районі закуповували для укриттів овочерізки за ціною 130 тисяч гривень за штуку та електричну сковорідку за 720 тисяч гривень.

А 14 червня стало відомо, що Дніпровська РДА витратила понад 890 тис. гривень на 300 шкіряних барабанів для укриття.

Тимчасового виконувача обов'язків голови РДА Павла Бабія звільнив президент України розпорядженням від 30 червня. Але чиновник швидко відновився і зараз працює заступником голови Дніпровської райадміністрації.

Павла Бабія звільнив президент України розпорядженням від 30 червня

"Рішення про призначення на цю посаду і відповідно звільнення особи приймається на рівні Київської міської держадміністрації", — пояснювали в районній адміністрації.

Статус справи: ніхто не покараний. Голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Леонід Ємець говорив Фокусу, що всі причетні до необґрунтованих закупівель для укриттів у Києві понесуть покарання після розслідування. Наскільки затягнуться ці процеси, невідомо, зауважив Ємець.

Суддям можна все і навіть убивати?

Суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир 26 травня сів п'яним за кермо автомобіля Lexus і на смерть збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Патрульні запропонували Тандиру перевіритися в закладі охорони здоров'я, але він відмовився.

Олексій Тандир 26 травня сів п'яним за кермо автомобіля Lexus

Лише за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння Кодекс України про адмінправопорушення передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень і позбавлення прав від 1 до 10 років. У випадку з Тандиром усе набагато гірше — йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України, за якою можна опинитися за ґратами на 10 років.

Вища рада правосуддя 27 травня проголосувала за арешт Олексія Тандира. А в ДБР тільки 11 липня розповіли про результати судово-психологічної експертизи, яка довела, що Олексій Тандир у день ДТП їхав п'яним.

Слідчі кажуть, що суддя використовував по максимуму юридичні знання та професійні навички, щоб приховати сліди алкогольного сп'яніння і не дозволити фахівцям встановити точний рівень алкоголю.

Статус справи: остаточного вироку судді Олексію Тандиру поки що не ухвалено.

Мільйони доларів для голови Верховного суду України

Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв потрапив у корупційний скандал із хабарем майже в 3 млн доларів. Суддя міг отримати гроші від людей з орбіти олігарха Костянтина Жеваго за винесення рішення про визнання законності придбання Полтавського ГЗК компанією Ferrexpo AG, якою володіє український мільярдер.

Прокурори САП кваліфікували дії Князєва та інших фігурантів схеми за частиною 4 статті 368 КК України. Покарання за нею передбачається у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.

Всеволод Князєв у СІЗО отримував зарплату голови Верховного Суду Фото: Укрінформ

Князєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Але навіть під час перебування в СІЗО він продовжував отримувати зарплату голови Верховного Суду. Вищий антикорупційний суд розглядатиме апеляцію від адвокатів Всеволода Князєва на його арешт.

Статус справи: Всеволод Князєв заарештований, остаточного вироку не ухвалили. Готується розгляд апеляції.

"Золоті" яйця для ЗСУ

Журналіст Юрій Ніколов у січні з'ясував, що чиновники Міністерства оборони України розкрадали бюджетні гроші, завищуючи ціни на продукти харчування для солдатів ЗСУ. Міністерство закуповувало яйця по 17 грн за штуку, а картоплю — по 22 грн за роздрібної ціни до 9 грн за кг. Справа набула великого суспільного резонансу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяв хвилю арештів корумпованих чиновників навесні цього року за законами воєнного часу.

Заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, на тлі скандалу подав у відставку. А 2 лютого його заарештували на два місяці з правом внести понад 400 млн гривень застави. Також було звільнено директора департаменту закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.

В'ячеслав Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності 621 чиновника відомства після внутрішніх розглядів. Якою мірою і за що було покарано кожного чиновника, залишається нез'ясованим.

ДБР 21 квітня, не називаючи імен, оголосило про підозру колишньому заступнику міністра оборони та виконувачу обов'язків глави департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Посадовців обвинувачують у зловживанні владою і службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків і перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Одного з фігурантів скандалу, колишнього заступника міністра оборони України Ігоря Халімона, 7 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив під особисте зобов'язання.

ВАКС відпустив Халімона під особисте зобов'язання Фото: АрміяInform

Халімона підозрювали у зловживанні службовим становищем на 12 млн гривень під час закупівель продуктів харчування. Чиновнику заборонили виїжджати з Києва до 30 липня без дозволу, здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Також ВАКС продовжив до 30 липня нічний домашній арешт колишньому в.о. начальника департаменту державних закупівель Міністерства оборони Костянтину Ступаку.

Статус справи: більшість чиновників Міноборони після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ відбулися матеріальною та дисциплінарною відповідальністю. До в'язниці ніхто не сів, максимальне обмеження — домашній арешт.

Елітний воєнком з Одеси

Журналісти знайшли в сім'ї начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Євгена Борисова нерухомість на іспанському узбережжі та дорогі автомобілі. Куплене під час повномасштабної війни майно коштує мільйони доларів.

У сім'ї Євгена Борисова знайшли віллу в Іспанії

У сім'ї Борисова з'явилася вілла в Іспанії більш ніж за 3 мільйони євро, у його дружини — офісне приміщення на головній вулиці іспанського міста Марбелья.

Нардеп Соломія Бобровська говорила, що ДБР на початку травня відсторонило воєнкома від посади через зловживання посадовими обов'язками. Але звільнили Борисова лише 28 червня.

Статус справи: Борисов на волі, хоча й позбувся посади. Правоохоронці все ще збирають щодо нього доказову базу.

Зловживання влади "по дрібницях" у регіонах України

Мера Полтави Олександра Мамая звільнили із займаної посади 14 квітня. Його визнали винним у зловживанні службовим становищем і розтраті держмайна. Мамай доручив директору комунальної організації "Інститут розвитку міста" Тетяні Татаріній узяти на роботу двох "спеціалістів-урбаністок" — Валентину Кропівну та Ольгу Кубай.

Жінки працювали прибиральницями в приватному будинку Мамая. Вони жодного разу не прийшли на роботу в "Інститут розвитку міста", але отримали 572 тисячі гривень зарплати з бюджету міста. ВАКС спочатку засудив Мамая до 5 років позбавлення волі, але потім звільнив його з випробувальним терміном на рік.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко попався на зловживанні. Журналісти з'ясували, що компанія його близької подруги Яни Хланти отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт та експлуатацію доріг в області. 34-річна Хланта — не фахівець у галузі будівництва доріг, вона майстер спорту з пауерліфтингу та фітнес-тренерка.

Валентина Резніченка звільнили з посади рішенням Кабінету Міністрів України від 24 січня. Резніченко не був підозрюваним або обвинуваченим у кримінальних провадженнях.

Суд першої інстанції 10 липня визнав винним мера Рівного Олександра Третяка в корупційному адмінправопорушенні. Йому присудили штраф у розмірі 6800 гривень і відсторонення від посади на рік. Третяк 7 липня поїхав до Німеччини й обіцяє "налагоджувати співпрацю з місцевою владою".

Судячи з вищевказаних прикладів, представникам української влади в більшості випадків вдається уникнути відповідальності за злочини у воєнний час. А за отримання хабара можна відбутися або заставою, або незначним штрафом.

Нагадаємо, що СБУ та БЕБ склали підозру на бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана. Його підозрюють у привласненні 600 мільйонів гривень "Укртатнафти".

Фокус раніше писав про затримання помічниці чинного нардепа від "Слуги народу" Людмили Марченко на отриманні хабара за оформлення дозволу на виїзд військовозобов'язаних з України.