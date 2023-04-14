Мера Полтави Мамая звільнили: йому загрожувало до 5 років в'язниці за "справою домробітниць"

Олександра Мамая звинувачували у розтраті держмайна — на посаді голови міста він влаштував своїх прибиральниць "фахівцями-урбаністами". Жінки отримали близько 572 тисячі гривень зарплати й жодного разу не з'явилися на роботу.

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Мера Полтави Олександра Мамая звільнили з посади за ухвалою суду. Про це повідомила у Telegram 14 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Виконавчий комітет Полтавської міської ради звільнив Мамая з посади ще 12 квітня. Йому видали трудову книжку із записом відповідно до вимог законодавства, уточнили прокурори.

А 4 квітня набув чинності вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 2 березня 2023 року. Мамая визнали винним в організації розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем та в організації внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей.

Мамай перерахував 2 мільйони гривень у фонд United 24 на "Армію дронів" за згодою про визнання провини, додали в САП.

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Полтавський мер став підозрюваним через те, що на початку 2021 року доручив директору комунальної організації "Інститут розвитку міста" Тетяні Татаріної взяти на роботу двох "фахівців-урбаністок" — Валентину Кропивну та Ольгу Кубай.

Ці жінки працювали прибиральницями у приватному будинку Мамая на вулиці Світанковій та у квартирі на вулиці Великотирнівській. Прибиральниці жодного разу не приходили на роботу до "Інституту розвитку міста", але отримували зарплату з міського бюджету.

"Умови були, що вони на роботу не ходитимуть, а отримуватимуть заробітну плату до 15 тисяч гривень", — цитує виступ Мамая у залі суду 2 березня місцеве видання "Полтавська хвиля".

Слідство з'ясувало, що з січня 2021 року до березня 2022 року жінки отримали зарплату на суму до 572 тисяч гривень. ВАКС спочатку засудив градоначальника до 5 років ув'язнення, але вирішив звільнити його з випробувальним терміном на 1 рік.

Обов'язки мера Полтави виконує секретар міськради Андрій Карпов, він балотувався на виборах 25 жовтня 2020 року на посаду мера Полтави від "Європейської солідарності". У коментарі виданню "Полтавщина" 13 квітня він сказав, що Олександр Мамай поки не забирав свою трудову книжку.

Під час очікування звільнення Мамай був у відпустці, додали журналісти.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Мамай отримав підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України про військові формування, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Глава міста на сесії мерії 15 грудня повідомляв про формування нової великої військової частини та назвав її місцеперебування. Мамай 3 січня цього року звернувся до президента України Володимира Зеленського і сказав, що вручення підозри було "вторгненням до конституційних прав та порушенням права на вибір полтавців".

Засідання щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру проходило 20 січня в Київському районному суді Полтави. Прокуратура клопотала про його приміщення в СІЗО, але судді відмовили і Мамай уникнув покарання.