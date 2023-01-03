"Це спроба встановити диктатуру": мер Полтави звернувся до президента Зеленського

За словами полтавського міського голови, СБУ вручила йому підозру, бо деякі конкуренти полюють на політичну посаду. Він збирається звертатися до європейських судів.

Related video

Мер Полтави Олександр Мамай звернувся до президента України Володимира Зеленського щодо підозри про несанкціоноване поширення інформації про дислокацію підрозділів ЗСУ. Звернення він розмістив у себе в Telegram.

За його словами, підозра, отримана ним 29 грудня, необґрунтована та політично мотивована.

"А саме мене звинуватили у тому, що 15 грудня на пресконференції я сказав інформацію, пов'язану із забезпеченням військовослужбовців. Наголошую: це не засекречена інформація, вона відкрита", — заявив Мамай.

Мер Полтави також зазначив, що тоді він звертався до полтавських міських депутатів, щоб вони проголосували за рішення щодо забезпечення військовослужбовців. Такі звернення, за словами Мамая, робили мери й інших українських міст.

"Рік на мене полюють. Якщо точніше, на мій пост", — сказав Мамай.

Він сказав, що Полтавська громада є рекордсменом із підтримки Збройних Сил України, оскільки вклала у перемогу над РФ 150 млн гривень. Також громада прийняла понад 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а через неї пройшло понад 300 тисяч українців.

"Я зараз відчуваю те, що 24 лютого відчувала вся країна, коли відбувається вторгнення до конституційних прав громадян, і зухвале порушення права на вибір полтавців. Це спроба встановити диктатуру", — сказав Мамай.

За його словами, його звинуватили в тому, що він публічно повідомив відкриту інформацію, яка готувалася в обласній адміністрації. Вона потрапила до установи відкритим листом, а тому з нею ознайомились працівники міської ради.

"Якщо буде прийнято рішення щодо мене — це створить прецедент щодо усунення законно обраного міського голови з посади. Після цього рішення Конституція та право людей на вибір будуть розтоптані", — сказав мер Полтави.

За його словами, він звертатиметься до європейських судів.

Зазначимо, що Служба безпеки України 29 грудня повідомила, що мер Полтави розповсюдив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років", — йдеться у повідомленні.

Раніше Фокус писав, що, за даними полтавських ЗМІ, співробітники СБУ прийшли до міськради, коли мер проводив зустріч зі спортсменами обласної федерації східних єдиноборств "Дракон". Силовики оточили Мамая, коли він виходив із зали, і відвели до робочого кабінету.

Також повідомлялося, що у Херсоні СБУ затримала колаборантку. За версією слідства, коли окупанти зайшли до Херсона, місцева мешканка очолила створене ними "підприємство промислового залізничного транспорту "Херсонської залізниці" та агітувала місцевих мешканців підтримати агресора. Тепер їй загрожує 15 років в'язниці.