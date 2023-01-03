"Это попытка установить диктатуру": мэр Полтавы обратился к президенту Зеленскому

По словам полтавского городского главы, СБУ вручила ему подозрение, потому что некие конкуренты охотятся на его политическую должность. Он собирается обращаться в европейские суды.

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Мэр Полтавы Александр Мамай обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу подозрения о несанкционированном распространении информации о дислокации подразделений ВСУ. Обращение он разместил у себя в Telegram.

По его словам, подозрение, полученной им 29 декабря, необоснованное и политически мотивированное.

"А именно меня обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции я сказал информацию, связанную с обеспечением военнослужащих. Отмечаю: это не засекреченная информация, она открыта", — заявил Мамай.

Мэр Полтавы также отметил, что тогда он обращался к полтавским городским депутатам, чтобы они проголосовали за решения, касающиеся обеспечения военнослужащих. Подобные обращения, по словам Мамая, делали мэры и других украинских городов.

"Год за мной охотятся. Если точнее, на мой пост", — сказал Мамай.

Он сказал, что Полтавская община является рекордсменом по поддержке Вооруженный сил Украины, так как вложила в победу над РФ 150 млн гривен. Также община приняла боле 70 тысяч внутренне перемещенных лиц, а через нее прошло более 300 тысяч украинцев.

"Я сейчас чувствую то, что 24 февраля ощущала вся страна, когда происходит вторжение в конституционные права граждан, и дерзкое нарушение права на выбор полтавчан. Это попытка установить диктатуру", — сказал Мамай.

По его словам, его обвинили в том, что он публично сообщил открытую информацию, которая готовилась в областной администрации. Она попала в учреждение открытым письмом, а потому с ней ознакомились работники городского совета.

"Если будет принято решение по мне – это создаст прецедент по отстранению законно избранного городского главы от должности. После этого решение Конституция и право людей по выбору будут растоптаны", — сказал мэр Полтавы.

По его словам, он будет обращаться в европейские суды.

Отметим, что Служба безопасности Украины 29 декабря сообщила, что мэр Полтавы распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что, по данным полтавский СМИ, сотрудники СБУ пришли в горсовет, когда мэр проводил встречу со спортсменами областной федерации восточных единоборств "Дракон". Силовики окружили Мамая, когда он выходил из зала, и отвели в рабочий кабинет.

Также сообщалось, что в Херсоне СБУ задержала коллаборантку. По версии следствия, когда оккупанты зашли в Херсон, местная жительница возглавила созданное ими "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги" и агитировала местных жителей поддержать агрессора. Теперь ей грозит 15 лет тюрьмы.