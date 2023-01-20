Мер Полтави залишається на волі: суд відмовився посадити Мамая у СІЗО

СБУ підозрює Олександра Мамая у тому, що він поширив закриту інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Міському голові загрожує строк ув'язнення до 12 років.

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20 січня у Київському районному суді Полтави відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу для міського голови Полтави Олександра Мамая. Про це повідомляє пресслужба Київського райсуду.

Прокуратура клопотала про приміщення мера у СІЗО, але суд ухвалив рішення відмовити у взятті під варту Мамая.

Зазначимо, що прокуратура може звернутись до апеляційного суду, щоб оскаржити рішення першої інстанції.

У чому підозрюють Олександра Мамая

За даними Служби безпеки України, мер Полтави поширив закриту інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ під час сесії міськради. У зв'язку із цим 29 грудня йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу. Максимальна санкція статті передбачає ув'язнення терміном на 12 років.

Як писав Фокус раніше, за даними місцевого ЗМІ, силовики прийшли до міськради, коли градоначальник проводив зустріч зі спортсменами обласної федерації східних єдиноборств "Дракон". Співробітники СБУ оточили Мамая, коли він виходив із зали, та відвели до робочого кабінету.

Позиція Олександра Мамая

3 січня Олександр Мамай повідомив, що СБУ вручила йому підозру, тому що деякі конкуренти полюють на його політичну посаду. Він також додав, що звертатиметься до європейських судів.

За його словами, його звинуватили в тому, що публічно озвучив відкриту інформацію, яка готувалася в обласній адміністрації. Вона потрапила до закладу відкритим листом, а потім із нею ознайомилися працівники міської ради під час сесії.

Нагадаємо, 6 січня Дар'ю Кригіну, яку звинувачують у передачі окупантам відомостей про місцезнаходження позицій ЗСУ та критичної інфраструктури, помістили у СІЗО.

Раніше, 5 грудня, СБУ повідомила про викриття та затримання заступника керівника Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, якого підозрюють у вимаганні хабаря у розмірі $35 тисяч.