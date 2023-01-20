Мэр Полтавы остается на свободе: суд отказался посадить Мамая в СИЗО

СБУ подозревает Александра Мамая в том, что он распространил закрытую информацию о расположении подразделений ВСУ. Городскому голове грозит срок лишения свободы до 12 лет.

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20 января в Киевском районном суде Полтавы состоялось заседание по избранию меры пресечения для городского головы Полтавы Александра Мамая. Об этом сообщает пресс-служба Киевского райсуда.

Прокуратура ходатайствовала о помещении мэра в СИЗО, но суд принял решение отказать в заключении под стражу Мамая.

Отметим, что прокуратура может обратиться в апелляционный суд, чтобы обжаловать решение первой инстанции.

В чем подозревают Александра Мамая

По данным Службы безопасности Украины, мэр Полтавы распространил закрытую информацию о размещении подразделений ВСУ в ходе сессии горсовета. В связи с этим 29 декабря ему сообщили о подозрении по ч.2 ст. 114-2 Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком на 12 лет.

Как писал Фокус ранее, по данным местного СМИ, силовики пришли в горсовет, когда градоначальник проводил встречу со спортсменами областной федерации восточных единоборств "Дракон". Сотрудники СБУ окружили Мамая, когда он выходил из зала, и отвели в рабочий кабинет.

Позиция Александра Мамая

3 января Александр Мамай сообщил, что СБУ вручила ему подозрение, потому что некие конкуренты охотятся на его политическую должность. Он также добавил, что будет обращаться в европейские суды.

По его словам, он был обвинен в том, что публично озвучил открытую информацию, которая готовилась в областной администрации. Она попала в учреждение открытым письмом, а потом с ней ознакомились работники городского совета в ходе сессии.

Напомним, 6 января Дарью Крыгину, которую обвиняют в передаче оккупантам сведений о местонахождении позиций ВСУ и критической инфраструктуры, поместили в СИЗО.

Ранее, 5 декабря, СБУ сообщила о разоблачении и задержании заместителя руководителя Одесской областной военно-гражданской администрации, которого подозревают в вымогательстве взятки в размере $35 тысяч.