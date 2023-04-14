Мэра Полтавы Мамая уволили: ему грозило до 5 лет тюрьмы по "делу домработниц"

Александра Мамая обвиняли в растрате госимущества — будучи главой города он устроил своих уборщиц на должности "специалистов-урбанисток". Женщины получили около 572 тысяч гривен зарплаты и ни разу не явились на работу.

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Мэра Полтавы Александра Мамая уволили с занимаемой должности по постановлению суда. Об этом сообщила в Telegram 14 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Исполнительный комитет Полтавского городского совета уволил Мамая с занимаемой должности еще 12 апреля. Ему выдали трудовую книжку с записью согласно требованиям законодательства, уточнили прокуроры.

А 4 апреля вступил в законную силу приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 2 марта 2023 года. Мамая признали виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления служебным положением и в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

Мамай перечислил 2 миллиона гривен в фонд United 24 на "Армию дронов" по соглашению о признании вины, добавили в САП.

Александр Мамай проходил виновным по "делу домработниц": ему грозило до 5 лет тюрьмы

Полтавский мэр стал подозреваемым из-за того, что в начале 2021 года поручил директору коммунальной организации "Институт развития города" Татьяне Татариной взять на работу двух "специалистов-урбанисток" — Валентину Кропивну и Ольгу Кубай.

Эти женщины на самом деле работали уборщицами в частном доме Мамая на улице Свитанковой и в квартире на улице Великотырновской. Уборщицы ни разу не приходили на работу в "Институт развития города", но получали зарплату из городского бюджета.

"Условия были, что они на работу не будут ходить, а будут получать заработную плату до 15 тысяч гривен", — цитирует выступление Мамая в зале суда 2 марта местное издание "Полтавська хвиля".

Следствие выяснило, что с января 2021 года по март 2022 года женщины получили зарплату на сумму до 572 тысяч гривен. ВАКС сначала приговорил градоначальника к 5 годам лишения свободы, но решил освободить его с испытательным сроком на 1 год.

Обязанности мэра Полтавы сейчас исполняет секретарь горсовета Андрей Карпов, он баллотировался на выборах 25 октября 2020 года на должность мэра Полтавы от "Европейской солидарности". В комментарии изданию "Полтавщина" 13 апреля он сказал, что Александр Мамай пока не забирал свою трудовую книжку.

Во время ожидания увольнения Мамай находился в отпуске, добавили журналисты.

Напомним, что в декабре прошлого года Мамай получил подозрение по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения).

Глава города на сессии мэрии 15 декабря сообщал о формировании новой большой воинской части и назвал ее месторасположение. Мамай 3 января этого года обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказал, что вручение подозрения было "вторжением в конституционные права и нарушением права на выбор полтавчан".

Заседание по избранию меры пресечения полтавскому мэру проходило 20 января в Киевском районном суде Полтавы. Прокуратура ходатайствовала о его помещении в СИЗО, но судьи отказали и Мамай избежал наказания.