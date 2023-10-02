Украли из "Каменной могилы": в Крыму оккупанты открыли выставку тысячелетних экспонатов (фото)

Капсульную экспозицию "Дом рыбы" на территории заповедника "Херсонес Таврический" российские оккупанты открыли до 8 октября.

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Во временно оккупированном в Севастополе открыли выставку экспонатов, похищенных в Запорожской области из заповедника "Каменная могила". Об этом сообщил Союз археологов Украины в Facebook.

Организовали мероприятие захватчики на территории заповедника "Херсонес Таврический". Экспонируют именно материалы, которые были вывезены из Запорожской области. Капсульная экспозиция "Дом рыбы" открыта до 8 октября.

Это уже не впервые оккупанты проводят выставку в "Херсонесе Таврическом" экспонатов, которые были незаконно вывезены из "Каменной могилы". В мае представили более 1200 археологических артефактов музея. Российские оккупанты в Севастополе получили возможность ознакомиться с керамикой, орудиями каменного века, репродукцией петроглифов на склонах пещер и иероглифами на камнях, бытовыми предметами древних народов.

выставка из "Каменной могилы" Фото: Спілка археологів України / The Ukrainian Association of Archaeologists

Что такое "Каменная могила"

"Каменная могила" расположена вблизи Мелитополя Запорожской области. Это мировой памятник древней культуры в Украине. С 2008 года учреждение функционирует как Национальный историко-археологический заповедник. Холм тысячелетиями фактически был алтарем для отправления языческих обрядов. Он содержит несколько тысяч петроглифов, уникальных древних изображений на скалах. Хронология петроглифов охватывает огромный период — от эпохи позднего палеолита до средневековья.

Напомним, в июне Верховный суд Нидерландов объявил окончательное решение по "скифскому золоту". Музей Алларда Пирсона в Амстердаме обязан передать художественные сокровища Украине (экспонаты с выставки "Крым — золотой остров в Черном море"), а не в музеи Крыма, который временно оккупирован Россией.