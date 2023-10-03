Можно ли сдать на права без автошколы: все подробности и нюансы

Закон позволяет сдавать на права самостоятельно. Но есть нюанс: это касается лишь теоретической части. Про другие сложности – рассказали наши эксперты.

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Процедура получения водительских прав в Украине активно менялась на протяжении последних двух лет. Сначала законодатели изменили этапы прохождения учебы и сдачи экзаменов. Суть изменения заключалась в том, чтобы разделить процесс на 4 этапа. Среди них обучение теории, сдача экзамена в СЦ МВС, прохождение курсов вождения и снова сдача экзамена.

Дополнительно новички получили возможность учиться в автошколе онлайн и после этого переходить к практике. Но, не успели ученики привыкнуть к новым правилам, как вступил в силу новый законопроект. После этого, многие начали интересоваться, можно ли сдать на права без автошколы. Ответ на этот вопрос вы узнаете в этой статье. В мы попробовали разобраться в новых нормах, и узнать, что они значат для новичков.

Можно ли получить права без автошколы?

Это первый вопрос, который возникает у многих начинающих водителей, решающих пройти обучение в этом году. Он является вполне логичной реакцией на вступление в силу нового закона, регулирующего процедуру. В нем указывается, что можно освоить теорию без обучения в учебном заведении и самому сдать экзамен в СЦ МВС. Это значит, что на первом этапе не обязательно записываться в автошколу и проходить теоретическое обучение.

Нормы разрешают делать это самостоятельно. В этом случае возникает еще один вопрос: "Можно ли сдать экзамен на права без автошколы?". Эксперты дают положительный ответ, но с поправкой. Это касается лишь теоретической части. После того, как базовые понятия ПДР и другая необходимая для вождения информация будет освоена, можно записаться в сервисный центр и сдать экзамен.

На первый взгляд нововведение обеспечивает много преимуществ. К примеру, экономия денежных средств, отсутствие занятий по графику, возможность использовать всевозможные источники. Но, тем, кто интересуется, можно ли сдать теорию без автошколы, нужно обязательно ознакомиться и с недостатками такого решения. Первым и самым главным из них является непрофессиональная база.

Самостоятельно найти и структурировать те материалы, которые подают преподаватели в учебном заведении, очень сложно. К тому, же на это уходит много времени. Дополнительным недостатком является отсутствие поддержки. В случае возникновения вопросов, у вас не будет возможности обратиться к профессионалу. Получить права в таких условиях будет сложно.

Как получить права без автошколы?

Этот вопрос могут задавать только новички, которые еще не ознакомились с законом. В документе четко указывается, что можно освоить только теорию, не учась в автошколе. Практические занятия должны проходить под присмотром опытного инструктора учебного заведения. Права можно получить после прохождения всех этапов обучения.

Сначала нужно освоить теорию (можно самостоятельно), затем сдать экзамен, потом обратиться к автоинструктору, пройти курсы вождения и снова сдать экзамен. В случае успеха ученик получает водительское удостоверение.

Теперь вы знаете, что вопрос: "Как сдать на права без автошколы?" является отчасти бессмысленным. Это обусловлено тем, что на этапе освоения практических навыков без курсов в учебном заведении никак не обойтись.

Более того, многие опытные водители не рекомендуют выбирать самостоятельную подготовку. Она может существенно продлить процесс получения водительского удостоверения. Кроме этого, во время такой подготовки не будет опытного наставника, который объяснит все непонятные моменты, а также предоставит все необходимые материалы в структурированном виде.

"Источник: just-avto.kiev.ua"