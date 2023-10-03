Чи можна скласти на права без автошколи: усі подробиці та нюанси

Закон дозволяє складати на права самостійно. Але є нюанс: це стосується лише теоретичної частини. Про інші складнощі — розповіли наші експерти.

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Процедура отримання водійських прав в Україні активно змінювалася протягом останніх двох років. Спочатку законодавці змінили етапи проходження навчання та складання іспитів. Суть зміни полягала в тому, щоб розділити процес на 4 етапи. Серед них навчання теорії, складання іспиту в СЦ МВС, проходження курсів водіння і знову складання іспиту.

Додатково новачки отримали можливість навчатися в автошколі онлайн і після цього переходити до практики. Але, не встигли учні звикнути до нових правил, як набув чинності новий законопроєкт. Після цього, багато хто почав цікавитися, чи можна здати на права без автошколи. Відповідь на це питання ви дізнаєтеся в цій статті. У ми спробували розібратися в нових нормах, і дізнатися, що вони означають для новачків.

Чи можна отримати права без автошколи?

Це перше запитання, яке виникає у багатьох водіїв-початківців, які вирішують пройти навчання цього року. Воно є цілком логічною реакцією на набуття чинності новим законом, що регулює процедуру. У ньому вказується, що можна освоїти теорію без навчання в навчальному закладі і самому скласти іспит в СЦ МВС. Це означає, що на першому етапі не обов'язково записуватися в автошколу і проходити теоретичне навчання.

Норми дозволяють робити це самостійно. У цьому випадку виникає ще одне запитання: "Чи можна скласти іспит на права без автошколи?". Експерти дають позитивну відповідь, але з поправкою. Це стосується лише теоретичної частини. Після того, як базові поняття ПДР та інша необхідна для водіння інформація буде засвоєна, можна записатися в сервісний центр і скласти іспит.

На перший погляд нововведення забезпечує багато переваг. Наприклад, економія коштів, відсутність занять за графіком, можливість використовувати всілякі джерела. Але, тим, хто цікавиться, чи можна здати теорію без автошколи, потрібно обов'язково ознайомитися і з недоліками такого рішення. Першим і найголовнішим з них є непрофесійна база.

Самостійно знайти та структурувати ті матеріали, які подають викладачі в навчальному закладі, дуже складно. До того ж на це йде багато часу. Додатковим недоліком є відсутність підтримки. У разі виникнення питань, у вас не буде можливості звернутися до професіонала. Отримати права в таких умовах буде складно.

Як отримати права без автошколи?

Це питання можуть ставити тільки новачки, які ще не ознайомилися з законом. У документі чітко вказується, що можна освоїти тільки теорію, не навчаючись в автошколі. Практичні заняття повинні проходити під наглядом досвідченого інструктора навчального закладу. Права можна отримати після проходження всіх етапів навчання.

Спочатку потрібно освоїти теорію (можна самостійно), потім скласти іспит, потім звернутися до автоінструктора, пройти курси водіння і знову скласти іспит. У разі успіху учень отримує водійське посвідчення.

Тепер ви знаєте, що питання: "Як скласти на права без автошколи?" є частково безглуздим. Це обумовлено тим, що на етапі освоєння практичних навичок без курсів у навчальному закладі ніяк не обійтися.

Ба більше, багато досвідчених водіїв не рекомендують обирати самостійну підготовку. Вона може суттєво подовжити процес отримання водійського посвідчення. Крім цього, під час такої підготовки не буде досвідченого наставника, який пояснить усі незрозумілі моменти, а також надасть усі необхідні матеріали у структурованому вигляді.

"Джерело: just-avto.kiev.ua"