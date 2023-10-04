"На REITER HALL активно осуществляется целенаправленная информационная атака", — девелопер НЕСТ о ситуации на Рейтарской

Застройщик заявил о давлении со стороны "активистов" и привел аргументы о законности своих действий в исторической части Киева.

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Новый бизнес-центр REITER HALL в Киеве на улице Рейтарская, 37 возводится в правовом поле, а компания-девелопер имеет все согласования и разрешения. Поэтому все строительные работы на стройплощадке — законные. Об этом говорится в заявлении девелоперской компании НЕСТ в ответ на обвинения в демонтаже исторического сооружения, сообщает "Обозреватель".

НЕСТ отдает свое почтение культурному и историческому наследию государства.

Застройщик отметил, что данный проект в 2021 г. НЕСТ приобрел у австрийской группы компаний UNIQA, а "на дату приобретения вся проектная документация была согласована в установленном законодательством Украины порядке, а Разрешение на выполнение строительных работ № КВ11412243239 получено еще 11 декабря 2012-го". А НЕСТ особое внимание уделил идее REITER HALL, над которой, кроме украинских архитекторов, работало известное шведское архитектурное бюро.

"Были получены соответствующие разрешения Министерства культуры и информационной политики Украины №1/23.З от 16.01.2023 года и Департамента охраны культурного наследия ВО КГС (КГГА). Согласно Охранного договора на памятник культурного наследия по адресу: ул. Рейтарская, 37-А, г. Киев и согласно Приказу Министерства культуры Украины № 416/0/16-11 от 06 июня 2011 года, дом Киевского уездного земства по ул. Рейтарской, 37А в г. Киеве, занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры, истории по категории местного значения (охранный номер 644-Кв). Согласно указанному Приказу Минкульта, Флигель 37А' и флигель усадьбы Б по ул. Рейтарской признаны такими, которые не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, поскольку не соответствуют критериям, определенным действующим законодательством Украины", — подчеркивает девелопер.

Все запланированные изменения делаются исключительно с учетом действующего в Украине законодательства и градостроительных ограничений, говорится в заявлении.

Вместе с тем, как отмечается в заявлении предприятия, "на проект REITER HALL активно осуществляется целенаправленная информационная атака "активистов", которые, по нашему мнению, под прикрытием заботы о культурном наследии, дезинформируют граждан и местные власти для давления на бизнес и реализации своих личных целей".

"Действия вышеуказанных лиц непосредственно препятствуют нам в реализации проекта REITER HALL, а своими протестами и распространением недостоверной информации о статусе здания, они приводит к системным убыткам для государства, поскольку ставят под сомнение правомерность предоставленных ими документов, а также для города, поскольку результатом таких действий становятся заброшенные здания, которые делают их невыгодным для любых международных или местных инвестиций и, в целом, для рынка недвижимости, который должен активно функционировать, а не бороться с произволом", — заявляет НЕСТ.

Как уточнил застройщик, имущественный комплекс состоял именно из трех зданий:

дом 37А — памятник архитектуры;

дом 37А' (флигель дворовый);

флигель 37Б (был демонтирован предыдущим владельцем в 2015 году, как аварийный).

"На сегодня НЕСТ выполняет работы согласно утвержденному и многократно проверенному на качество проекту, которым и предусмотрена замена двух нефункциональных дворовых зданий на одно гармоничное, а с точки зрения технологичности, инновационности и энергоэффективности — уникальное здание... Подчеркиваем, что все запланированные изменения делаются исключительно с учетом действующего в Украине законодательства и градостроительных ограничений. Мы уверены что это преобразование станет гордостью города", — говорится в заявлении застройщика.

НЕСТ при этом также напомнил, что за 26 лет компания зарекомендовала себя "как надежный девелопер, который бережет существующую историю, творит новую и работает исключительно в правовом поле.

"Главной миссией компании является сохранение объектов культурного наследия и предоставление им новой жизни, — подчеркивает компания, — действуя при этом в рамках действующего законодательства Украины. НЕСТ отдает свое почтение культурному и историческому наследию государства, стремится в полной мере воссоздать тесное взаимодействие и синергию современности и древности, а также предоставить новую жизнь историческим зданиям".

Также стройкомпания в качестве аргумента своих успешных проектов в исторической части Киева напомнила об уже построенных бизнес-центр "Евразия" на Жилянской, бизнес-центр на Михайловской, 7, HILLFORT Business Mansion и бизнес-центр Ренессанс (возведение здания датируется 1898 г.).

Бизнес-центр "Евразия" на Жилянской Бизнес-центр на Михайловской, 7 Деловой особняк HILLFORT Бизнес-центр Ренессанс

А в рамках нового проекта REITER HALL запланирована реставрация исторического фасада для восстановления его аутентичного вида 1914 года, а также строительства нового современного объема в дворовом пространстве, благодаря чему упадочная локация сможет получить новую жизнь и продолжить свою славную историю.