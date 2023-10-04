"На REITER HALL активно здійснюється цілеспрямована інформаційна атака", — девелопер НЕСТ про ситуацію на Рейтарській

Забудовник заявив про тиск з боку "активістів" та навів аргументи про законність своїх дій в історичній частині Києва.

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Новий бізнес-центр REITER HALL у Києві на вулиці Рейтарська, 37 зводиться в правовому полі, а компанія-девелопер має всі погодження і дозволи. Тому всі будівельні роботи на будмайданчику — законні. Про це говориться у заяві девелоперської компанії НЕСТ у відповідь на звинувачення в демонтажі історичної споруди, повідомляє "Обозреватель".

НЕСТ віддає свою шану культурній та історичній спадщині держави.

Забудовник наголосив, що даний проєкт у 2021 р. НЕСТ придбав у австрійської групи компаній UNIQA, а "на дату придбання вся проєктна документація була погоджена у встановленому законодавством України порядку, а Дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ11412243239 отримано ще 11 грудня 2012-го". А НЕСТ особливу увагу приділив ідеї REITER HALL, над якою, окрім українських архітекторів, працювало відоме шведське архітектурне бюро.

"Були отримані відповідні Дозволи Міністерства культури та інформаційної політики України №1/23.З від 16.01.2023 року та Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА). Відповідно до Охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини за адресою: вул. Рейтарська, 37-А, м. Київ та згідно з Наказом Міністерства культури України № 416/0/16-11 від 06 червня 2011 року, будинок Київського повітового земства по вул. Рейтарській, 37А в м. Києві, занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення (охоронний номер 644-Кв). Згідно з вказаним Наказом Мінкульту, Флігель 37А' та флігель садиби Б по вул. Рейтарській визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, оскільки не відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України", – підкреслює девелопер.

Всі заплановані зміни робляться виключно з урахуванням діючого в Україні законодавства та містобудівних обмежень, йдеться у заяві.

Разом з тим, як зазначається у заяві підприємства, "на проєкт REITER HALL активно здійснюється цілеспрямована інформаційна атака "активістів", які, на нашу думку, під прикриттям турботи про культурну спадщину, дезінформують громадян та місцеву владу задля тиску на бізнес та реалізації своїх особистих цілей".

"Дії вищевказаних осіб безпосередньо перешкоджають нам у реалізації проєкту REITER HALL, а своїми протестами та розповсюдженням недостовірної інформації щодо статусу будівлі, вони призводить до системних збитків для держави, оскільки ставлять під сумніви правомірність наданих ними документів, а також для міста, оскільки результатом таких дій стають занедбані будівлі, які роблять їх невигідним для будь-яких міжнародних чи місцевих інвестицій та, в цілому, для ринку нерухомості, який повинен активно функціонувати, а не боротися зі свавіллям", – заявляє НЕСТ.

Як уточнив забудовник, майновий комплекс складався саме з трьох будівель:

будинок 37А – пам’ятка архітектури;

будинок 37А’ (флігель дворовий);

флігель 37Б (був демонтований попереднім власником у 2015 році, як аварійний).

"Станом на сьогодні НЕСТ виконує роботи згідно з затвердженим і багаторазово перевіреним на якість проєктом, яким і передбачено заміну двох нефункціональних дворових будівель на одну гармонійну, а з точки зору технологічності, інноваційності та енергоефективності – унікальну будівлю… Підкреслюємо, що всі заплановані зміни робляться виключно з урахуванням діючого в Україні законодавства та містобудівних обмежень. Ми впевнені що це перетворення стане гордістю міста", – говориться в заяві забудовника.

НЕСТ при цьому також нагадав, що за 26 років компанія зарекомендувала себе "як надійний девелопер, що береже існуючу історію, творить нову та працює виключно у правовому полі.

"Головною місією компанії є збереження об’єктів культурної спадщини та надання їм нового життя, – підкреслює компанія, – діючи при цьому в рамках чинного законодавства України. НЕСТ віддає свою шану культурній та історичній спадщині держави, прагне повною мірою відтворити тісну взаємодію й синергію сучасності й давнини, а також надати нове життя історичним будівлям".

Також будкомпанія у якості аргументу своїх успішних проєктів в історичній частині Києва нагадала про вже збудовані бізнес-центр "Євразія" на Жилянській, бізнес-центр на Михайлівській, 7, HILLFORT Business Mansion та бізнес-центр Ренесанс (зведення будівлі датується 1898 р.).

Бізнес-центр "Євразія" на Жилянській Бізнес-центр на Михайлівській, 7 HILLFORT Business Mansion Бізнес-центр Ренесанс

А в рамках нового проєкту REITER HALL запланована реставрація історичного фасаду задля відновлення його автентичного вигляду 1914 року, а також будівництва нового сучасного об'єму у дворовому просторі, завдяки чому занепадаюча локація зможе отримати нове життя та продовжити свою славетну історію.