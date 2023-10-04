Реакция была феерической: участник митинга в Киеве сходил в ТЦК после вручения повестки

Роман Абрашин говорит, что продолжит свое участие в протестном движении, несмотря на попытки, по его мнению, "запугать окопами".

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Участник общественного движения "Деньги на ВСУ" Роман Абрашин после событий на митингах и вручения повестки посетил 4 октября ТЦК Шевченковского района Киева и сообщил об этом на собственной странице в Facebook.

По его словам, реакция на фамилию "Абрашин" была феерической — вроде все ждали именно его. Как сказал сам Абрашин, один из работников ТЦК даже поделился с ним мыслью, что кто-то "сверху" приглядывает за ситуацией.

Мобилизации Абрашин не подлежит, поскольку ему 23 года, а вот на воинский учет он не стал, за что и заплатил штраф в размере 1700 гривен

"Да, я не стою на учебе, да, я нарушаю, но я не идеальный, налоговые декларации я тоже иногда сдаю не в срок, за что также плачу штрафы", — признался он.

Что происходило

Соучредитель благотворительного фонда "Объятия" Роман Абрашин во время митинга под зданием Киевсовета 16 сентября был задержан правоохранителями за нарушение правил благоустройства и мелкое хулиганство — Роман облил краской вывеску и стенды Киевсовета.

Правоохранители составили на него два административных протокола и выписали 1360 гривен штрафа по первому протоколу, а по второму — еще не состоялось судебного заседания. Тем не менее Абрашин вышел протестовать и на следующий митинг, 23 сентября.

Позже участника акции "Деньги для ВСУ" посетили правоохранители и вручили ему повестку. Он расценил это как преследование общественных активистов или вендетту со стороны мэра Киева Виталия Кличко.

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Напомним, Фокус сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко пугает киевлян срывом отопительного сезона.

Фокус писал о серьезных проблемах с отопительным сезоном, которые наметились в Киеве. Как сообщил 3 октября мэр Киева Виталий Кличко, сейчас сумма долга составляет 6,8 миллиарда гривен.

Напомним, что Фокус сообщал: мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета по усилению поддержки столицей Вооруженных сил Украины.