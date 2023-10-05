Бросали банки из-под пива и называли "к*рвами": в Польше напали на украинку с 5-летним ребенком

Женщина сразу вернулась в полицию, но правоохранители не захотели давать ход делу. В ситуацию вмешались активисты.

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В Польше польские мужчины напали на украинку с 5-летней дочерью. В них бросали пустые бутылки из-под пива и называли "украинскими к*рвами". Об этом сообщает "Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения" в Польше.

Инцидент произошел в населенном пункте Завоя (Малопольское воеводство) 29 сентября. Мотивом стала ненависть на национальной почве.

Двое мужчин, которые сидели на остановке общественного транспорта, начали оскорблять украинку с дочкой, которые вышли на прогулку. Они называли их "украинскими кур*вами" и бросали в них пустые бутылки из-под пива.

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Женщина смогла сфотографировать обоих обидчиков. Позже к ним присоединился еще один поляк.

Мужчины кричали девочке, что она "дрянь и ей должно быть стыдно", что у нее мать украинка, самой женщине угрожали убийством.

Украинка вызвала на место правоохранителей, но те решили не давать ход делу. Только после огласки активистов "Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения" местная полиция через несколько дней, 4 октября, нашла и задержала двух нападавших.

Помогли в поиске мужчин местные жители, которые узнали их по фото в сети.

Напомним, что в Кракове местный житель набросился с бранью на украинку с детьми. Он называл украинку и ее детей "мусором" и говорил, чтобы они убирались из Польши.

Ранее сообщалось, что в Польше в городском автобусе заблокировали украинца и так доставили в полицию. 18-летний парень ехал "зайцем" и напал на контролеров.