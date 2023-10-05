Кидали банки з-під пива і називали "к*рвами": в Польщі напали на українку з 5-річною дитиною

Жінка одразу вернулася до поліції, але правоохоронці не схотіли давати хід справі. В ситуацію втрутилися активісти.

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У Польщі польські чоловікі напали на українку з 5-річною донькою. В них кидали порожні пляшки з-під пива та називали "українськими к*рвами". Про це повідомляє "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" у Польщі.

Інцидент стався у населеному пункті Завоя (Малопольське воєводство) 29 вересня. Мотивом стала ненависть на національному підгрунті.

Двоє чоловіків, які сиділи на зупинці громадського транспорту, почали ображати українку з донькою, які вийшли на прогулянку. Вони називали їх "українськими кур*вами" та кидали в них порожні пляшки з-під пива.

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Жінка змогла сфотографувати обох кривдників. Пізніше до них приєднався ще один поляк.

Чоловіки кричали до дівчинки, що вона "погань і їй має бути соромно", що в неї матір українка, самій жінці погрожували вбивством.

Українка викликала на місце правоохоронців, але ті вирішили не давати хід справі. Лише після розголосу активістів "Осередку моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" місцева поліція через кілька днів, 4 жовтня, знайшла та затримала двох нападників.

Допомогли у пошуку чоловіків місцеві жителі, які упізнали їх за фото в мережі.

Нагадаємо, що в Кракові місцевий житель накинувся з лайкою на українку з дітьми. Він називав українку та її дітей "сміттям" і говорив, щоб вони забиралися з Польщі.

Раніше повідомлялося, що в Польщі в міському автобусі заблокували українця і так доправили до поліції. 18-річний хлопець їхав "зайцем" і напав на контролерів.