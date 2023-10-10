Попала в больницу с давлением: в Белой Церкви умерла беременная женщина вместе с нерожденным ребенком

Беременность у женщины в целом проходила нормально, но однажды ей вдруг стало плохо, начали неметь лицо и рука, а перед глазами все поплыло.

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В Белой Церкви в роддоме умерла женщина, которая находилась на 7 месяце беременности. В медучреждение ее привезли из-за высокого давления и одышки. Врачи уверяли, что с женщиной все хорошо. Она пролежала там меньше недели, а 2 октября ее не стало. Историю 38-летней Марины Сытниковой рассказывает ТСН.

Внезапно стало плохо

Беременность у Марины протекала нормально. На 7 месяце беременности ей вдруг стало плохо — повысилось давление, появилась одышка и стала неметь рука. Женщина состояла на учете в частной клинике, поэтому сразу обратилась к своему терапевту — тот выписал таблетки. Лекарства не помогли Марине. Однажды женщине внезапно стало плохо: онемели лицо и рука, перед глазами все поплыло.

"Я пришла к ним, захожу, а она мне говорит: "Представляешь, я сидела только что, отписывала по работе, и такие серые пятна появились перед глазами". А потом, говорит, повернулась, смотрит и будто перестает видеть Максима, мужа своего. Онемела левая рука. Это буквально за минуту это все. Начало терпеть возле губы. Мы решили вызвать скорую", — вспоминает сестра Марины Ирина Григор.

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Марине медики сделали кардиограмму. Она показала тахикардию, учащенный пульс и повышенное давление. Родным объяснили, что такое случается у беременных и предложили поехать в больницу. Родные самостоятельно отвезли Марину в Белоцерковский роддом.

В палату никого не пускали

Все дни, которые Марина провела в больнице, самочувствие у нее было плохим — ей было трудно дышать и ходить.

"Выходила она к нам, еле доходила, мы в коридоре ее ждали, даже не на нижнем этаже. Врачи объясняли, что у нее просто идет какая-то обеспокоенность изнутри, что ничего такого нет. Что они давление ей нормализовали. Была одышка якобы из-за того, что плод растет и может ее давать. Ее врач говорила: "Я вас отпущу домой тогда, когда вы дойдете до туалета в конце коридора". Она стеснялась ходить на ведро, но ей тяжело было идти", — рассказывает Ирина.

Марина Ситникова

По словам сестры Марины, в роддоме медики ей не делали никаких обследований, в том числе и кардиограмму. Также в медучреждении не позволяли пользоваться душем, а родственников в палату не пускали.

"Искупаться нельзя было. Она хотела, но ей сказали, что это душ для медперсонала. Однажды Максим взял миску, постель, одежду и поехали туда с намерением, что я зайду в палату. Я взяла дома все, что у меня было: шапку, маску, бахилы. Зашла к ней в палату в халате, набрала воды, мы помыли ее. Когда я пошла вынести ведро, вслед за мной зашла медсестра и сказала, что это "одноразовая акция, давайте все на выход", — рассказывает сестра Марины.

Мы звонили, но она не отвечала.

Накануне трагедии к беременной приехал муж Максим. Он оплатил для нее одноместную палату, которая как раз освободилась. Вечером супруги переписывались, а утром Максим не смог связаться с женой. Ее телефон был выключен.

"Он поехал в больницу. Когда поднялся на этаж, попросил позвать Сытникову из 12-й палаты, а они говорят, что ее нет. Он говорит, подумал, что она уже рожает", — рассказывает Ирина.

Марина Сытникова с мужем Максимом

В отделении Максиму сообщили, что Марину перевели на 5 этаж, потому что возникли проблемы. Пока он поднимался туда, медики позвонили и попросили спуститься к главному врачу. В кабинете же сообщили, что жена с ребенком по неизвестным причинам умерли.

"Врач мне объяснил, что это могло с ней случиться дома, на улице, на детской площадке. На что я объяснила ему, что она была у них, под их наблюдением. Если вы видели, что ей тяжело, чего вы снимаете с себя ответственность, чего вы не отправляете ее в Киев. Почему вы не перезвонили родным и не сказали?" — говорит Ирина.

Врачей обвиняют в халатности

Вскрытие показало, что беременная умерла от флебита и тромбофлебита нижних конечностей. Родные женщины обвиняют врачей Белоцерковского роддома в халатности.

"Очень болит у нас. Врачи до сих пор все работают, они на своих должностях. Я хочу, чтобы виновные были наказаны. Потому что они видели ее состояние, видели, что с ней происходит, сколько ей лет и на каком месяце она беременности. Это халатность врачей", — говорит сестра умершей.

Что говорят в роддоме

Главный врач Белоцерковского роддома Юрий Кух сообщил, что инициировал внутреннее расследование и будет способствовать следствию.

"Приношу искренние соболезнования семье и близким. Как руководитель предприятия, хочу подчеркнуть: я лично буду всесторонне способствовать органам следствия, чтобы подобная трагедия не повторилась больше никогда. Кроме того, по моей инициативе проводится внутреннее расследование. В случае выявления каких-либо нарушений протокола лечения оправданий не будет никому", — сказал Юрий Кух.

Что говорят в полиции

В полиции Киевской области, по факту смерти беременной женщины правоохранители открыли уголовное производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

"Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины собирают всю имеющуюся информацию для полного и объективного расследования в уголовном производстве", — отметила пресс-секретарь полиции Яна Ермоленко.

Напомним, что российские оккупанты унесли жизнь беременной Татьяны Гришко на Херсонщине, которая пыталась эвакуировать бабушку с дедушкой.