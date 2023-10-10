Потрапила до лікарні з тиском: у Білій Церкві померла вагітна жінка разом із ненародженою дитиною

Вагітність у жінки загалом проходила нормально, але одного дня їй раптом стало зле, почали німіти обличчя та рука, а перед очима все попливло.

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У Білій Церкві у пологовому будинку померла жінка, яка перебувала на 7 місяці вагітності. До медзакладу її привезли через високий тиск та задишку. Лікарі запевняли, що з жінкою все добре. Вона пролежала там менше тижня, а 2 жовтня її не стало. Історію 38-річної Марини Ситнікової розповідає ТСН.

Раптово стало зле

Вагітність у Марини протікала нормально. На 7 місяці вагітності їй раптом стало зле — підвищився тиск, з'явилася задишка і стала німіти рука. Жінка перебувала на обліку в приватній клініці, тож одразу звернулся до свого терапевта — той виписав пігулки. Ліки не допомогли Марині. Одного дня жінці раптово стало зле: заніміли обличчя і рука, перед очима все попливло.

"Я прийшла до них, заходжу, а вона мені каже: "Уявляєш, я сиділа щойно, відписувала по роботі, і такі сірі плями з’явилися перед очима". А потім, каже, повернулася, дивиться і ніби перестає бачити Максима, чоловіка свого. Заніміла ліва рука. Це буквально за хвилину це все. Почало терпнути біля губи. Ми вирішили викликати швидку", – згадує сестра Марини Ірина Григор.

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Марині медики зробили кардіограму. Вона показала тахікардію, прискорений пульс та підвищений тиск. Рідним пояснили, що таке трапляється у вагітних і запропонували поїхати до лікарні. Рідні самостійно відвезли Марину до Білоцерківського пологового будинку.

До палати нікого не пускали

Усі дні, які Марина провела в лікарні, самопочуття в неї було поганим — їй було важко дихати та ходити.

"Виходила вона до нас, ледве доходила, ми в коридорі її чекали, навіть не на нижньому поверсі. Лікарі пояснювали, що в неї просто йде якась стурбованість зсередини, що нічого такого немає. Що вони тиск їй нормалізували. Була задишка нібито через те, що плід росте і може її давати. Її лікарка казала: "Я вас відпущу додому тоді, коли ви дойдете до туалету в кінці коридору". Вона соромилася ходити на відро, але їй важко було йти", – розповідає Ірина.

Марина Ситнікова

За словами сестри Марини, в пологовому медики їй не робили жодних обстежень, зокрема, й кардіограму. Також в медзакладі не дозволяли користуватися душем, а родичів до палати не пускали.

"Покупатися не можна було. Вона хотіла, але їй сказали, що це душ для медперсоналу. Одного разу Максим взяв миску, постіль, одяг і поїхали туди з наміром, що я зайду до палати. Я взяла вдома все, що в мене було: шапку, маску, бахіли. Зайшла до неї в палату в халаті, набрала води, ми помили її. Коли я пішла винести відро, слідом за мною зайшла медсестра і сказала, що це "одноразова акція, давайте всі на вихід", – розповідає сестра Марини.

Телефонували, але вона не відповідала

Напередодні трагедії до вагітної приїхав чоловік Максим. Він оплатив для неї одномісну палату, яка саме звільнилася. Ввечері подружжя переписувалося, а вранці Максим не зміг зв'язатися з дружиною. Її телефон був вимкнений.

"Він поїхав до лікарні. Коли піднявся на поверх, попросив покликати Ситнікову з 12-ї палати, а вони говорять, що її немає. Він каже, подумав, що вона вже народжує", – розповідає Ірина.

Марина Ситнікова з чоловіком Максимом

У відділенні Максиму повідомили, що Марину перевели на 5 поверх, бо виникли проблеми. Поки він піднімався туди, медики зателефонували й попросили спуститися до головного лікаря. У кабінеті ж повідомили, що дружина з дитиною з невідомих причин померли.

"Лікар мені пояснив, що це могло з нею трапитися вдома, надворі, на дитячому майданчику. На що я пояснила йому, що вона була у них, під їхнім наглядом. Якщо ви бачили, що їй важко, чого ви знімаєте з себе відповідальність, чого ви не відправляєте її в Київ. Чому ви не передзвонили до рідних і не сказали?" – каже Ірина.

Лікарів звинувачують у недбалості

Розтин показав, що вагітна померла від флебіту та тромбофлебіту нижніх кінцівок. Рідні жінки звинувачують лікарів Білоцерківського пологового у недбалості.

"Дуже болить у нас. Лікарі досі всі працюють, вони на своїх посадах. Я хочу, щоб винні були покарані. Тому що вони бачили її стан, бачили, що з нею відбувається, скільки їй років і на якому місяці вона вагітності. Це халатність лікарів", – каже сестра померлої.

Що кажуть у пологовому

Головний лікар Білоцерківського пологового Юрій Кух повідомив, що ініціював внутрішнє розслідування та сприятиме слідству.

"Приношу щирі співчуття родині та близьким. Як керівник підприємства, хочу наголосити: я особисто всебічно сприятиму органам слідства, аби подібна трагедія не повторилася більше ніколи. Крім того, за моєю ініціативою проводиться внутрішнє розслідування. У разі виявлення будь-яких порушень протоколу лікування виправдань не буде нікому", – сказав Юрій Кух.

Що кажуть у поліції

У поліції Київської області, за фактом смерті вагітної жінки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України.

"Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини збирають всю наявну інформацію для повного та об’єктивного розслідування у кримінальному провадженні", – зазначила речниця поліції Яна Єрмоленко.

Нагадаємо, що російські окупанти забрали життя вагітної Тетяни Гришко на Херсонщині, яка намагалася евакуювати бабусю з дідусем.