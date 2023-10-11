"Указывая обществу на противоправные действия госорганов, мы защищаем интересы государства" — менеджмент IDS Ukraine

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IDS Ukraine обнародовала опровержение информации, ранее появившейся в публикации главы АРМА Елены Думу в ее личном Telegram-канале как такую, что "ложно освещает реализуемую менеджментом стратегию защиты долгосрочных государственных интересов Украины". Соответствующий пресс-релиз обнародован на сайте компании.

На самом деле, как сказано в сообщении, работа менеджмента IDS Ukraine не имеет ничего общего с мифическим "представительством интересов российских олигархов", о котором пишет Дума. Освещая нарушения со стороны государственных органов в отношении подведомственных АРМА активов IDS Ukraine, менеджмент лишь стремится к честному и прозрачному рассмотрению этого дела.

"Мы гордимся тем, что с 2008 г. являемся налогоплательщиком № 1 в своей отрасли, и считаем, что государственное управление в Украине также должно быть образцом высоких этических принципов. Именно поэтому мы привлекаем внимание общественности к нарушениям, которые допущены некоторыми органами государственной власти в деле IDS Ukraine, и которые могут стоить Украине колоссальных финансовых и репутационных потерь", — подчеркивают в компании.

В заявлении IDS Ukraine отмечается, что за свою почти 30-летнюю историю, IDS Ukraine снискала славу прозрачного бизнеса, что из года в год до войны подтверждалось аудиторскими заключениями "большой четверки". Залогом этого стала эффективная работа команды топ-менеджмента, состав которой остается неизменным почти 20 лет, и которая "имеет свои четкие приоритеты, которые остаются постоянными и исключительно проукраинскими независимо от состава акционеров". Достижениями этой команды называют построение эффективного системного бизнеса IDS Ukraine на 3000 рабочих мест, создание легендарного бренда "Моршинская", активную инвестиционную деятельность (2,4 млрд грн. за последние 5 лет). Менеджмент компании также подчеркивает: бизнес был переведен на социальные рельсы, при этом сумма налогов только за 2022 г. составила 700 млн грн., сумма благотворительной помощи — 250 млн грн, из них на 175 млн грн. продукции было передано на нужды ВСУ, ГСЧС, больниц, переселенцев и т.д. В частности, при содействии ОП и военных администраций более 5 млн л воды было предоставлено пострадавшим от катастрофы на Каховской ГЭС территориям.

Такая бесперебойная и эффективная работа ІDS Ukraine обеспечивалась менеджментом как до, так и после ареста активов компании. "Действия нашей команды направлены на защиту интересов государства, которые заключаются в сохранении и приращении стоимости активов — для сохранения их инвестиционной привлекательность и ценности для стратегических инвесторов в перспективе", — сказано в ответном заявлении. В этом контексте менеджмент компании выражает свою обеспокоенность обнародованной АРМА оценкой активов IDS Ukraine только в $40 млн (при оценке одного только бренда "Моршинская" в $500 млн в рейтинге NV). В IDS Ukraine сообщают — АРМА не обращалась к компании за необходимой для таких расчетов информацией. Кроме того, компания провела альтернативную независимую оценку, которая определила вдвое большую сумму — $80 млн. "Такое занижение стоимости активов компании является ничем иным, как угрозой государственным интересам, о которой мы должны поставить в известность общественность", — предупреждает менеджмент ІDS Ukraine.

Менеджмент IDS Ukraine подчеркивает, что компанией руководят "настоящие патриоты, которые сначала построили бизнес, который приносит государству пользу, а теперь прилагают все силы, чтобы сохранить его стоимость". И что компания, и государство находятся на одной стороне в отстаивании национальных интересов: "Мы никоим образом не оказываем препятствия АРМА в выполнении этим органом государственной власти определенных законом функций. Менеджмент IDS Ukriane лишь пытается уберечь украинское государство от печальных последствий противоправной национализации активов, которые неизбежно возникнут как внутри страны, так и на международной арене". Поэтому в компании надеются, что "АРМА начнет действовать исключительно в пределах и способом, определенным законом". И подчеркивают, что со своей стороны открыты к диалогу и к любым законным методам решения проблем, созданных при предыдущем руководстве АРМА.