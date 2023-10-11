"Вказуючи суспільству на протиправні дії держорганів, ми захищаємо інтереси держави" — менеджмент IDS Ukraine

Related video

IDS Ukraine оприлюднила спростування інформації, що раніше з’явилася у дописі голови АРМА Олени Думу на її особистому Telegram-каналі як таку, що "хибно висвітлює реалізовувану менеджментом стратегію захисту довгострокових державних інтересів України". Відповідний пресреліз оприлюднено на сайті компанії.

Насправді, як сказано у повідомленні, робота менеджменту IDS Ukraine не має нічого спільного з міфічним "представництвом інтересів російських олігархів", про яке пише Дума. Висвітлюючи порушення з боку державних органів щодо підвідомчих АРМА активів IDS Ukraine, менеджмент лише прагне чесного і прозорого розгляду цієї справи.

"Ми пишаємося тим, що з 2008 р. є платником податків № 1 у своїй галузі, і вважаємо, що державне управління в Україні також має бути взірцем високих етичних принципів. Саме тому ми привертаємо увагу громадськості до порушень, які допущені деякими органами державної влади у справі IDS Ukraine, і які можуть коштувати Україні колосальних фінансових і репутаційних втрат", — підкреслюють в компанії.

У заяві IDS Ukraine наголошується, що за свою майже 30-річну історію, IDS Ukraine здобула славу прозорого бізнесу, що з року в рік до війни підтверджувалося аудиторськими висновками "великої четвірки". Запорукою цього стала ефективна робота команди топ-менеджменту, склад якої залишається незмінним майже 20 років, і яка "має свої чіткі пріоритети, які залишаються сталими і виключно проукраїнськими незалежно від складу акціонерів". Досягненнями цієї команди називають побудову ефективного системного бізнесу IDS Ukraine на 3000 робочих місць, створення легендарного бренду "Моршинська", активну інвестиційну діяльность (2,4 млрд млрд грн. за останні 5 років). Менеджмент компанії також підкреслює: бізнес було переведено на соціальні рейки, при цьому сума податків лише за 2022 р. склала 700 млн грн., сума благодійної допомоги — 250 млн грн, з них на 175 млн грн. продукції було передано на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців тощо. Зокрема, за сприяння ОП і військових адміністрацій більше 5 млн л вди було надано постраждалим від катастрофи на Каховській ГЕС територіям.

Така безперебійна і ефективна робота ІDS Ukraine забезпечувалася менеджментом як до, так і після арешту активів компанії. "Дії нашої команди спрямовані на захист інтересів держави, які полягають у збереженні і прирощенні вартості активів – задля збереження їх інвестиційної привабливість і цінності для стратегічних інвесторів в перспективі", — сказано в заяві-відповіді. В цьому контексті менеджмент компанії висловлює своє занепокоєння оприлюдненою АРМА оцінкою активів IDS Ukraine лише у $40 млн (при оцінці одного тільки бренду "Моршинська" у $500 млн у рейтингу NV). В IDS Ukraine повідомляють — АРМА не зверталася до компанії за необхідною для таких розрахунків інформацією. Крім того, компанія провела альтернативну незалежну оцінку, яка визначила удвічі більшу суму – $80 млн. "Таке заниження вартості активів компанії є нічим іншим, як загрозою державним інтересам, про яку ми маємо поставити до відома громадськість", — попереджає менеджмент ІDS Ukraine.

Менеджмент IDS Ukraine підкреслює, що компанією керують "справжні патріоти, які спочатку побудували бізнес, який приносить державі користь, а тепер докладають всіх сил, щоб зберегти його вартість". І що компанія, і держава знаходяться на одному боці у відстоюванні національних інтересів: "Ми жодним чином не чинимо перешкоди АРМА у виконанні цим органом державної влади визначених законом функцій. Менеджмент IDS Ukriane лише намагається вберегти українську державу від сумних наслідків протиправної націоналізації активів, які неминуче виникнуть як всередині країни, так і на міжнародній арені". Тому у компанії сподіваються, що "АРМА почне діяти виключно в межах і в спосіб, визначений законом". І наголошують, що зі свого боку відкриті до діалогу і до будь-яких законних методів розв’язання проблем, створених при попередньому керівництві АРМА.