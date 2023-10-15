Ожидается похолодание и снег: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине с 16 октября

Похолодание, дожди и даже мокрый снег — такое начало недели прогнозируют синоптики в Украине. Уже с 16 октября столбики термометров в большинстве областей опустятся до +7...+12 градусов. А 21 октября местами ожидается снег.

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В понедельник 16 октября максимальная температура воздуха в большинстве областей едва достигнет отметки +7…+12 градусов. На юге и Закарпатье — до +15 градусов. Немного теплее будет в Луганской области, местами столбик термометра покажет +20 градусов. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей в понедельник ожидаются дожди и порывистый ветер. В Карпатах возможен снег.

В Киеве 16 октября будет резкое похолодание, днем температура воздуха не превысит отметки +10 градусов. Ночью и утром в столице пройдет дождь. Днем интенсивность осадков снизится.

"Всю следующую неделю погода уже будет соответствовать сезону, будет холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в уютах — с туманами", — пишет Диденко.

В конце следующей недели на западе и севере Украины ожидается снег. На карте осадков розовым цветом отмечены зоны, где 21 октября ожидается снег. Резкое похолодание, в частности, коснется столицы Украины.

Розовым цветом на карте отмечены зоны, где 21 октября ожидается снег. Фото: Facebook

"Хотя идут холода и надо утеплять себя и жилье, пока эти холода без морозов, много вокруг красивых желтых, красных и даже зеленых листьев. Серый цвет не доминирует. Орехово-яблочная эпоха продолжается", — пишет синоптик.

Отметим, прогноз температуры и осадков можно увидеть на портале Укргидрометцентра. Согласно данным государственных метеорологов, в столице 16 октября температура воздуха снизится до +9…+11 градусов, местами пройдут дожди. 17 октября ночью температура воздуха опустится до +4…+2 градусов.

В большинстве областей Украины с 17 октября ночью столбик термометра опустится до +3…+4 градусов, местами ожидаются заморозки.

Ранее Фокус писал, что с 15 октября в Украине должен стартовать отопительный сезон. Впрочем, местные власти Киева приняли решение в детсадах включить отопление раньше.

Также Фокус писал, что в осенне-зимнем сезоне украинцев ожидают изменения цен на отопление и горячую воду. Чиновники приняли решение о моратории на повышение цен на горячую воду, а расходы будут компенсировать непосредственно теплоцентралям.