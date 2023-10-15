Очікується похолодання та сніг: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні із 16 жовтня

Похолодання, дощі та навіть мокрий сніг — такий початок тижня прогнозують синоптики в Україні. Уже із 16 жовтня стовпчики термометрів у більшості областей опустяться до +7...+12 градусів. А 21 жовтня місцями очікується сніг.

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У понеділок 16 жовтня максимальна температура повітря в більшості областей ледь сягне позначки +7...+12 градусів. На півдні та Закарпатті — до +15 градусів. Трохи тепліше буде в Луганській області, місцями стовпчик термометра покаже +20 градусів. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині Наталії Діденко, у більшості областей у понеділок очікуються дощі та поривчастий вітер. У Карпатах можливий сніг.

У Києві 16 жовтня буде різке похолодання, вдень температура повітря не перевищить позначки +10 градусів. Вночі та вранці в столиці пройде дощ. Удень інтенсивність опадів знизиться.

"Увесь наступний тиждень погода вже відповідатиме сезону, буде холодно, з періодичними дощами та поривчастим вітром, у затишках — із туманами", — пише Діденко.

Наприкінці наступного тижня на заході та півночі України очікується сніг. На карті опадів рожевим кольором позначено зони, де 21 жовтня очікується сніг. Різке похолодання, зокрема, торкнеться столиці України.

Рожевим кольором на карті позначено зони, де 21 жовтня очікується сніг. Фото: Facebook

"Хоча йдуть холоди та треба утеплювати себе і житло, поки ці холоди без морозів, багато навколо красивого жовтого, червоного і навіть зеленого листя. Сірий колір не домінує. Горіхово-яблучна епоха триває", — пише синоптикиня.

Зазначимо, прогноз температури та опадів можна побачити на порталі Укргідрометцентру. Згідно з даними державних метеорологів, у столиці 16 жовтня температура повітря знизиться до +9...+11 градусів, місцями пройдуть дощі. 17 жовтня вночі температура повітря опуститься до +4...+2 градусів.

У більшості областей України з 17 жовтня вночі стовпчик термометра опуститься до +3...+4 градусів, подекуди очікуються заморозки.

Раніше Фокус писав, що з 15 жовтня в Україні має стартувати опалювальний сезон. Втім, місцева влада Києва ухвалила рішення в дитсадках увімкнути опалення раніше.

Також Фокус писав, що в осінньо-зимовому сезоні на українців очікують зміни цін на опалення і гарячу воду. Чиновники ухвалили рішення про мораторій на підвищення цін на гарячу воду, а витрати компенсуватимуть безпосередньо теплоцентралям.