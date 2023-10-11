В очікуванні тепла: коли 2023 року в містах України розпочнуть опалювальний сезон

Ще на початку осені прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що наша країна практично завершила підготовку до майбутньої зими. У Кабміні запевняють, що проблем з опалювальним сезоном бути не повинно, якщо тільки ЗС РФ не почнуть знову масово обстрілювати критичну інфраструктуру.

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Україна наближається до початку опалювального сезону 2023-2024. Зазвичай щорічно він починається приблизно 15 жовтня, але з урахуванням минулорічних потужних атак росіян на енергетичну інфраструктуру залишається важливе питання, коли саме в умовах тривалої боротьби з агресією РФ у країні розпочнеться новий опалювальний сезон. Фокус з'ясував, як підготувалися українські міста до осінньо-зимового періоду і коли збираються починати новий опалювальний сезон.

Отже, Київ став одним із перших міст, де опалювальний сезон уже стартував, про що мер міста Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі ще 9 жовтня. Але поки що до тепла підключають лише заклади соціальної інфраструктури і лише за заявками їхніх керівників.

Які об'єкти Києва вже підключають до тепла

дитячі садки;

школи;

лікарні та поліклініки.

У квартирах же киян тепло з'явиться, коли на вулиці достатньо похолодає.

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"Що стосується комунальної сфери, житлових будинків, — ми орієнтуємося на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли протягом трьох діб середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів із подальшим прогнозом на похолодання, почнемо підключати до тепла комунальні будівлі", — зазначив Кличко.

У Львові, тим часом, підготовка до опалювального сезону вже закінчилася. Як заявили в міськраді, вся інфраструктура підготовлена до роботи взимку. А житлові будинки вже підписують акти готовності, проводиться заповнення їхніх систем теплоносієм

"Місто фактично готове до початку опалювального сезону і до різних сценаріїв узимку. Ми випробували всі теплові мережі, у нас 100% готовність у будинках, які належать керуючим компаніям, і трохи менше в будинках, якими управляють ОСББ і ЖБК", — розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Орест Тимчишин.

Але починати опалювальний сезон влада поки що не поспішає, оскільки погодні умови це дозволяють. Подавати тепло просто зараз можуть тільки бюджетним установам, якщо надійде відповідне звернення від керівництва закладів.

У прифронтовому Харкові, який майже щодня обстрілюють російські війська, теж готові до майбутньої зими. Опалювальний сезон у місті, як заявив міський голова Ігор Терехов, розпочнеться одразу, "щойно цього вимагатимуть погодні умови".

"Я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, адже ми серйозно готувалися. У нас є план А, план Б для того, щоб провести опалювальний сезон", — додав Терехов.

Місто Дніпро, як повідомила 7 жовтня помічниця директора КП "Теплоенерго" Анастасія Сухіна, готове до опалювального періоду на 97%. Але дата початку ще не намічена.

"Коли температура повітря три дні поспіль опускатиметься нижче за +8 градусів, тоді міський голова дасть розпорядження і ми одразу ж стартуємо", — сказала Сухіна.

За її словами, комунальні служби міста також готуються до всіх можливих екстремальних ситуацій, які можуть статися через російських терористів. Для цього місто має достатню кількість аварійних бригад, які оперативно реагуватимуть на всі події, що відбуваються взимку.

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В Одесі тепловики теж чекають відмашку від місцевої влади для того, щоб почати підключати до тепла житлові будинки одеситів. Уся інфраструктура міста до цього готова. За словами заступника директора Департаменту систем життєзабезпечення Одеської обласної військової адміністрації Володимира Карпича, старт опалювального сезону в місті заплановано на початок листопада.

Приблизно в ці ж терміни опалювальний сезон має розпочатися і в Запоріжжі. Як розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, місто до осінньо-зимового періоду готове на 100%.

В інших українських містах теж орієнтуються на погоду і чекають, коли середньодобова температура опуститься нижче восьми градусів тепла. І якщо ця температура протримається більше трьох діб — у житловий сектор подадуть тепло.

Зазначимо також, що через війну не всі українці 2023 року зможуть користуватися централізованим опаленням. Так, частина Донецької області залишиться без опалення в новому осінньо-зимовому періоді, оскільки у восьми містах під час боїв із російськими окупантами було серйозно пошкоджено газопроводи. Місцева влада обіцяє забезпечити людей грубками та дровами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від норвезького уряду понад 200 мільйонів доларів на закупівлю природного газу. Ці гроші є частиною раніше оголошеного норвезького пакета допомоги нашій країні в розмірі 1 мільярда доларів.