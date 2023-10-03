У Києві намітилися серйозні проблеми з опалювальним сезоном: чому Кличко звинувачує Кабмін

Мер столиці просить уряд виплатити місту майже 7 мільярдів гривень, інакше, за його словами, майбутній опалювальний сезон буде зірвано.

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Київрада планує вимагати від уряду погасити заборгованість держави перед містом щодо компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Як повідомив 3 жовтня мер Києва Віталій Кличко, зараз сума боргу становить 6,8 мільярда гривень.

За його словами, якщо столиця не отримає цю компенсацію, опалювальний сезон у місті опиниться під загрозою зриву.

"Ситуація дуже серйозна. Заборгованість, яку держава не гасить уже два роки поспіль, зараз тільки перед Києвом становить 6,8 мільярда гривень. А по всій країні — 36 мільярдів. Тобто, місцева влада залишила тарифи для городян на колишньому рівні, хоча подорожчали всі складові тарифу", — пояснив він.

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Кличко також нагадав, що уряд обіцяв компенсувати цю різницю в тарифі, а президент України давав доручення. Але гроші Києву не виділили досі. Тож київські теплопідприємства працюють із величезними збитками, які місто самостійно покрити не може. За словами Віталія Кличка, 5 жовтня Київрада звертатиметься до уряду, щоб якнайшвидше вирішити проблему.

"Окремо хочу звернутися до депутатів Верховної Ради, особливо до мажоритарників. Що стосується захисту прав місцевих громад. Зокрема, щоб народні обранці підтримали правки до бюджетних законопроєктів, які має розглянути парламент, — у частині розв'язання питання компенсації різниці в тарифах і забезпечення кредитної спроможності громад", — сказав Кличко.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу офіційних коментарів з приводу слів мера Києва від представників Кабміну ще не було.

Нагадаємо, місцеві муніципалітети ще в червні попереджали Кабмін України, що відсутність компенсації різниці в тарифах негативно впливає на підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону. Про наявні проблеми уряду влітку повідомили 36 міських і селищних рад, де проживають близько п'яти мільйонів українців.

Зазначимо, що голова правління "НАК Нафтогаз України" Олексій Чернишов 22 вересня заявив, що Україна накопичить понад 15 мільярдів кубометрів газу для проходження наступного опалювального сезону.

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"Ми вже наближаємося до цифри в 15 мільярдів, і я впевнений, що вона буде ще більшою до початку зими. Тому цієї цифри достатньо для того, щоб пройти зиму", — розповів він.

Також Фокус повідомляв, що частина Донецької області залишиться без опалення взимку. Так, одразу у восьми містах перебиті газопроводи, тому відсутня можливість запустити центральне опалення в будинки українців. Замість цього влада обіцяє забезпечити людей грубками і дровами.