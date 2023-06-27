Не вистачає 36 млрд гривень: опалювальний сезон в Україні вже на межі зриву

Про наявні проблеми уряду вже повідомили 36 міських і селищних рад, у цих громадах проживає понад 5 млн жителів.

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Попри те, що до початку нового опалювального сезону ще майже чотири місяці, підготовка до нього вже щосили кипить. Так, наприклад, муніципалітети вже скаржаться до Кабінету міністрів через підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону і кажуть, є загроза залишитися взимку без тепла. Про це повідомляє Асоціація міст України.

"Відсутність компенсації різниці в тарифах, низький рівень розрахунків за отримані послуги, збитки внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання тощо, — усе це унеможливлює підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону 2023/2024 та його проходження загалом", — сказано в повідомленні.

Відомо, що про наявні проблеми уряду вже повідомили 36 міських і селищних рад, у цих громадах мешкають понад 5 млн жителів, зокрема:

Ватутіне (Черкаська область);

Вінниця;

Гадяч (Полтавська область);

Городня (Чернігівська область);

Добропілля (Донецька область);

Житомир;

Зеленодольськ (Дніпропетровська область);

Кам'янка-Бузька (Львівська область);

Канів (Черкаська область);

Коростень (Житомирська область);

Луцьк;

Львів;

Малинівка (Харківська область);

Миколаївка (Донецька область);

Миргород (Полтавська область);

Ніжин (Чернігівська область);

Нововолинськ (Волинська область);

Новогуйвинське (Житомирська область);

Покровськ (Донецька область);

Прилуки (Чернігівська область);

Роздільна (Одеська область);

Старокостянтинів (Хмельницька область);

Стрий (Львівська область);

Узин (Київська область);

Умань (Черкаська область);

Хмельницький;

Чернігів;

Запоріжжя;

Костопіль (Рівненська область);

Кременчук (Полтавська область);

Славута (Хмельницька область);

Смига (Рівненська область);

Суми;

Дубно (Рівненська область);

Червоноград (Львівська область).

"Від рішення Кабінету Міністрів України залежить зараз, чи забезпечить Парламент ухвалення Проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення", — підкреслюють в Асоціації.

Зазначається, що на компенсацію різниці в тарифах і своєчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024 року необхідно щонайменше 36 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Україна збирається відмовитися від імпортного газу в наступному осінньо-зимовому періоді. Також Фокус розповідав, що в рамках підготовки до нового опалювального сезону Україна хоче заповнити свої газові сховища 14 млрд куб. м. газу.