Рост стоимости "Моршинской" до полумиллиарда долларов США: Марко Ткачук о новых продуктах, росте компании и экспорте

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Менеджмент компании IDS Ukraine видит возможность увеличить ее рыночную стоимость до полумиллиарда долларов США. Для этого компания готовит запуск инноваций, освоение новых сегментов, экспериментальные рыночные продукты и экспортную стратегию. Об этом рассказал СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук в эфире Business Breakfast с главным редактором Forbes Ukraine Владимиром Федориным. В 2013 году Forbes Ukraine назвал Ткачука лучшим СЕО Украины.

"Мы выросли примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Мы вернули рыночные позиции за этот год. По некоторым позициям прирост достигает 24%. Хорошо идем в денежном эквиваленте. В этом году мы свою EBITDA покажем в полтора раза больше, чем планировали. Это именно то, что нам дает возможность отдавать сотни миллионов гривен на благотворительность", — сказал Марко Ткачук.

По его словам, война превратила "Моршинскую" в социальный бизнес: компания ориентирована прежде всего на сохранение рабочих мест для трех тысяч своих работников, уплату сотен миллионов гривен налогов в бюджет страны, помощь ВСУ, больницам, пожилым людям, пострадавшим от подрыва дамбы Каховской ГЭС. На гуманитарные цели компания направила сотни миллионов гривен.

Несмотря на сложные вызовы военного времени IDS Ukraine видит возможности для роста и масштабирования своего бизнеса, выхода продукции бренда "Моршинская" на международный уровень.

"Война немножко планы изменила, но мы имеем возможности экспериментировать — это постоянное движение, попытки и эксперименты, инновации для нас и для рынков", — сказал Ткачук и отметил, что компания провела трансформации, которые позволят на системной основе запускать инновационные продукты для укрепления рыночных позиций.

"Мы будем [энергетик] "Воля" расширять. Есть "в рукаве" еще один интересный продукт, запустим его весной — не скажу пока какой. Мы приняли решение, что движемся в сторону напитков, то есть это не только бутилированная вода, а еще и энергетики, негазированные сладкие напитки. "Моршинская" [входила в] одну из трех мировых компаний, которые преуспели только на минеральной воде. До войны мы входили в глобальную десятку компаний наравне с китайскими производителями, Danone, Nestle. Наша концепция роста сейчас построена на движении в сторону безалкогольных напитков — это концепция расширения. Я думаю, за пару лет мы получим большой кусок этого "пирога", — рассказал Ткачук и добавил, что компания провела глубинные трансформации для большей гибкости.

Украинский рынок непременно будет расти, а с ним и доля "Моршинской" — убежден СЕО IDS Ukraine. В настоящее время компания вернула показатели почти на довоенный уровень. Вместе с этим, по его словам, украинцы потребляют в разы меньше бутилированной воды, чем жители стран ЕС.

"IDS Ukraine — это лидер рынка напитков, это компания, которая будет входить, наверное, в десятку европейских компании. И я более чем убежден: если мы сделаем все правильно — "Моршинская" станет в один ряд с такими монстрами, как Danone и Nestle", — сказал Ткачук. Он отметил, что международные гиганты могут быть заинтересованы в приобретении IDS Ukraine, которая сейчас является компанией № 1 в Украине с наибольшей рыночной долей.

"Одним из столпов, на которых мы базируем свою стратегию роста, является экспорт. Но экспорт не трейдинговый, то есть когда в диаспору продаешь "Моршинскую", в Канаду — и она где-то там продается. Это и ближайшие страны-соседи, и, например, Норвегия, Финляндия, Великобритания. Мы к этому идем, хотим это сделать правильно, видим в этом интересное направление", — рассказал руководитель IDS Ukraine.

Кроме статуса крупнейшего производителя бутилированной воды в Украине с наибольшей рыночной долей, руководитель "Моршинской" видит ее среди самых дорогих компаний страны. "Мы могли бы компанию разогнать до полумиллиарда [долларов США рыночной капитализации]. Дайте нам время — мы это сделаем!" — сказал СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук в интервью главному редактору Forbes.