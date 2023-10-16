Зростання вартості "Моршинської" до пів мільярда доларів США: Марко Ткачук про нові продукти, зростання компанії та експорт

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Менеджмент компанії IDS Ukraine бачить можливість збільшити її ринкову вартість до пів мільярда доларів США. Для цього компанія готує запуск інновацій, освоєння нових сегментів, експериментальні ринкові продукти й експортну стратегію. Про це розказав СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук в ефірі Business Breakfast із головним редактором Forbes Ukraine Володимиром Федоріним. У 2013 році Forbes Ukraine назвав Ткачука найкращим СЕО України.

"Ми зросли приблизно на 20% порівняно з минулим роком. Ми повернули ринкові позиції за цей рік. По деяких позиціях приріст сягає 24%. Добре йдемо в грошовому еквіваленті. У цьому році ми свою EBITDA покажемо в півтора рази більше, ніж планували. Це саме те, що нам дає можливість віддавати сотні мільйонів гривень на благодійність", — сказав Марко Ткачук.

За його словами, війна перетворила "Моршинську" на соціальний бізнес: компанія орієнтована насамперед на збереження робочих місць для трьох тисяч своїх працівників, сплату сотень мільйонів гривень податків до бюджету країни, допомогу ЗСУ, лікарням, літнім людям, постраждалим від підриву дамби Каховської ГЕС. На гуманітарні цілі компанія спрямувала сотні мільйонів гривень.

Попри складні виклики воєнного часу IDS Ukraine бачить можливості для зростання та масштабування свого бізнесу, виходу продукції бренда "Моршинська" на міжнародний рівень.

"Війна трошки плани змінила, але ми маємо можливості експериментувати — це постійний рух, спроби й експерименти, інновації для нас і для ринків", — сказав Ткачук і зазначив, що компанія провела трансформації, які дозволять на системній основі запускати інноваційні продукти для зміцнення ринкових позицій.

"Ми будем [енергетик] "Воля" розширювати. Маємо "в рукаві" ще один цікавий продукт, запустимо його весною – не скажу поки що який. Ми ухвалили рішення, що рухаємося в сторону напоїв, тобто це не тільки бутильована вода, а ще й енергетики, негазовані солодкі напої. "Моршинська" [входила в] одну з трьох світових компаній, які досягли успіху тільки на мінеральній воді. До війни ми входили в глобальну десятку компаній нарівні з китайськими виробниками, Danone, Nestle. Наша концепція зростання зараз побудована на русі в бік безалкогольних напоїв — це концепція розширення. Я думаю, за пару років ми отримаємо великий шматок цього "пирога"", — розказав Ткачук і додав, що компанія провела глибинні трансформації для більшої гнучкості.

Український ринок неодмінно зростатиме, а з ним і частка "Моршинської" — переконаний СЕО IDS Ukraine. На цей час компанія повернула показники майже на довоєнний рівень. Разом із цим, за його словами, українці споживають у рази менше бутильованої води, аніж мешканці країн ЄС.

"IDS Ukraine — це лідер ринку напоїв, це компанія, яка буде входити, напевно, в десятку європейських компанії. І я більш ніж переконаний: якщо ми зробимо все правильно — "Моршинська" стане в один ряд із такими монстрами, як Danone і Nestle", — сказав Ткачук. Він зауважив, що міжнародні гіганти можуть бути зацікавлені у придбанні IDS Ukraine, яка нині є компанією № 1 в Україні з найбільшою ринковою часткою.

"Одним зі стовпів, на яких ми базуємо свою стратегію зростання, є експорт. Але експорт не трейдинговий, тобто коли в діаспору продаєш "Моршинську", в Канаду – і вона десь там продається. Це і найближчі країни-сусіди, і, наприклад, Норвегія, Фінляндія, Британія. Ми до цього йдемо, хочемо це зробити правильно, вбачаємо в цьому цікавий напрямок", — розказав керівник IDS Ukraine.

Окрім статусу найбільшого виробника бутильованої води в Україні з найбільшою ринковою часткою, керівник "Моршинської" бачить її серед найдорожчих компаній країни. "Ми могли б компанію розігнати до пів мільярда [доларів США ринкової капіталізації]. Дайте нам час — ми це зробимо!" — сказав СЕО IDS Ukraine Марко Ткачук в інтерв’ю головному редактору Forbes.